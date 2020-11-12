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Электрокроссовер Hyundai Kona обновился и получил «умную» зарядку
12:46 12.11.2020 |
Спустя два месяца после премьеры рестайлингового кроссовера Kona с ДВС компания Hyundai обновила его электрическую версию. Модели освежили внешность и добавили новое оснащение: крупную «приборку», улучшенную мультимедийную систему и возможность планировать время зарядки.
Передок Kona теперь оформлен более минималистично: с рестайлингом исчезли перекладина, соединявшая оптику, и сетчатый рисунок по центру. Кроссовер подрос в длину на 25 миллиметров и обзавелся светодиодными ходовыми огнями, вытянутыми воздуховодами и новыми фонарями. Колесные арки теперь выкрашены в цвет кузова, для которого приготовили девять новых оттенков. За доплату можно заказать черную или белую крышу.
Обновления продолжаются в салоне: Kona Electric получил 10,25-дюймовую приборную панель вместо прежней семидюймовой и «мультимедийку» с тачскрином того же размера. Система оснащена функциями Apple CarPlay и Android Auto, поддерживающими беспроводное подключение смартфонов.
Также появилась «умная» зарядка, которой можно управлять через приложение BlueLink: оно позволяет следить за состоянием аккумулятора, а также планировать время начала и завершения зарядки. Кроме этого, навигатор Kona теперь отображает данные о трафике на основе информации, хранящейся на облачном сервере, точнее планирует маршруты и показывает ближайшие свободные парковки и их стоимость.
Технические характеристики Kona Electric обновление не затронуло. В «базе» кроссовер по-прежнему доступен с электромотором, выдающим 136 лошадиных сил, и аккумулятором на 39,2 киловатт-часа, позволяющим преодолеть 305 километров без подзарядки по циклу WLTP. Топовый вариант предлагается с 204-сильным мотором и батареей объемом 64 киловатт-часа, обеспечивающей 484 километров хода. На зарядку батареи с 10 до 80 процентов с помощью 100-киловаттного устройства уйдет 47 минут.
На разгон с места до «сотни» базовая Kona тратит 9,9 секунды вместо прежних 9,3, а более мощная - 7,9 секунды (6,7 у дореформенного кроссовера). Максимальная скорость составляет 155 и 167 километров в час соответственно.
Hyundai Kona Electric вышел на рынок в 2018 году. С тех пор корейской марке удалось продать более 120 000 экземпляров электрокара, 53 000 из которых были реализованы в Европе.
В августе дальнобойная версия Kona установила собственный рекорд, проехав более тысячи километров без подзарядки. На время заезда, который длился 35 часов, в трех тестовых кроссоверах выключили системы мультимедиа и кондиционеры.
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