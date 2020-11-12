Финансовые новости
- |
- 12.11.20
- |
- 09:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
5 секунд до «сотни» и 500 сил: представлен серийный электрокар BMW iX
09:35 12.11.2020 |
Компания BMW представила модель iX - это электрический кроссовер, который относится к сегменту Sports Activity Vehicle (SAV) и демонстрируют последние разработки концерна в области дизайна, электрификации и автономного вождения. Производство модели начнется во второй половине 2021 года на заводе в Дингольфинге.
По длине и ширине серийный электрокроссовер сравним с BMW X5, по высоте идентичен X6, а расстояние между осями составляет ровно три метра. iX получил выдвижные дверные ручки, безрамочные боковые двери и дверь багажника, которая занимает всю заднюю часть кузова. В числе других особенностей дизайна - самые тонкие фары (светодиодные в базе и лазерные - за доплату), которые когда-либо устанавливались на автомобили BMW, а также панель вместо традиционной радиаторной решетки, в которую интегрированы камеры, радары и другие датчики.
В BMW заявляют, что за счет покрытия из полиуретана мелкие царапины на панели способны исчезнуть сами - в течение 24 часов при комнатной температуре и за пять минут при подаче теплого воздуха.
В движение электрокар приводит двухмоторная установка мощностью 500 лошадиных сил (370 кВт), которая обеспечивает разгон с места до 100 километров в час менее, чем за пять секунд. По данным автопроизводителя, благодаря емкости батарей, «превышающей 100 киловатт-часов», iX сможет проезжать на одном заряде более 600 километров по циклу WLTP.
На зарядку до 100 процентов от обычной сети потребуется 11 часов. Однако предусмотрен и более быстрый вариант: пополнить запас энергии до 80 процентов от сети постоянного тока мощностью до 200 кВт можно за 40 минут, а увеличить запас хода 120 с лишним километров - всего за 10 минут.
iX - первая модель баварской марки, которая получит новые функции автономного вождения и парковки. Кроме того, она поддерживает 5G, а уровень вычислительной мощности автомобиля позволяет обрабатывать вдвое больше данных, чем у других BMW.
У iX есть и другие особенности, например, заливная горловина омывателя лобового стекла, скрытая под логотипом на капоте, и камера заднего вида, интегрированная эмблему на задней двери.
Практически всю переднюю панель занимает изогнутый экран, который объединяет виртуальную панель приборов диагональю 12,3 дюйма и 14,9-дюймовый дисплей мультимедийной. Центральная консоль разделена на два уровня: сверху расположен новый тумблер для выбора передач, а пространство снизу отведено под подстаканники, место для беспроводной зарядки для смартфона, гнездо на 12V и два порта USB-C.
В список базового оснащения войдут 12 динамиков и 205-ваттный усилитель, а опционально предложат систему Harman/Kardon с 18 динамиками. В качестве альтернативы доступна аудиосистема Bowers & Wilkins Surround Sound с 30 динамиками мощностью 1615 Вт. Кроме того, для базовой версии заявлены 20-дюймовые диски, а за 21- и 22-дюймовые колеса Air Performance Wheels, которые на 15 процентов легче обычных, придется доплатить.
Ранее стало известно, что BMW iX окажется дороже Х5: топовая версия электрокара в США обойдётся дороже 100 тысяч долларов, или восьми миллионов рублей по нынешнему курсу. Стоимость самого дорогого BMW X5 - версии М50i - на североамериканском рынке при этом составляет 82 тысячи долларов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|«Батьківщина» дала голоса за бюджет в обмен на назначение «своего» человека в госпредприятие – нардеп
ТОП-НОВОСТИ
|Шевченко рассказал об условиях предоставления транша от МВФ
|Не дожидаясь инаугурации. Байден уже начал сшивать трансатлантический союз
|Бунт выходного дня. Рестораторы собрались саботировать новый формат карантина
|«Последняя надежда». Как из Разумкова делают наследника Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|5 секунд до «сотни» и 500 сил: представлен серийный электрокар BMW iX
|В Японии консолей PlayStation 5 оказалось так мало, что среди покупателей проводили лотерею
|Фил Спенсер назвал запуск Xbox Series самым успешным среди консолей Microsoft
|Компания BMW провела испытания вингсьюта, в котором можно летать со скоростью 300 км/ч
|Нидерланды ввели антишпионские требования к провайдерам коммуникаций
|Федеральная торговая комиссия США (FTC) обвинила сервис Zoom в обмане пользователей и плохой защите их данных
|Google предложила пользователям Google Фото помочь в развитии ИИ по распознаванию объектов на снимках
Это интересно
|Apple показала массу приложений и игр, которые уже оптимизированы под Mac на фирменном процессоре M1
|Совершенно новая macOS Big Sur выйдет уже 12 ноября: глубокая оптимизация под ARM, поддержка iOS-приложений и прочее
|Chevrolet раскрыла подробности об электрокроссовере Bolt
|MediaTek представила свою первую 6-нанометровую платформу, а также SoC Dimensity 700 для недорогих смартфонов с поддержкой 5G
|Жилеты bHaptics TactSuit X обеспечат более глубокое погружение в виртуальную реальность
|Представлена самая мощная Hyundai Sonata N Line
|Владельцы старых Tesla Model S и X выбили право на бесплатную замену износившейся флеш-памяти