5 секунд до «сотни» и 500 сил: представлен серийный электрокар BMW iX

Компания BMW представила модель iX - это электрический кроссовер, который относится к сегменту Sports Activity Vehicle (SAV) и демонстрируют последние разработки концерна в области дизайна, электрификации и автономного вождения. Производство модели начнется во второй половине 2021 года на заводе в Дингольфинге.





По длине и ширине серийный электрокроссовер сравним с BMW X5, по высоте идентичен X6, а расстояние между осями составляет ровно три метра. iX получил выдвижные дверные ручки, безрамочные боковые двери и дверь багажника, которая занимает всю заднюю часть кузова. В числе других особенностей дизайна - самые тонкие фары (светодиодные в базе и лазерные - за доплату), которые когда-либо устанавливались на автомобили BMW, а также панель вместо традиционной радиаторной решетки, в которую интегрированы камеры, радары и другие датчики.

В BMW заявляют, что за счет покрытия из полиуретана мелкие царапины на панели способны исчезнуть сами - в течение 24 часов при комнатной температуре и за пять минут при подаче теплого воздуха.

В движение электрокар приводит двухмоторная установка мощностью 500 лошадиных сил (370 кВт), которая обеспечивает разгон с места до 100 километров в час менее, чем за пять секунд. По данным автопроизводителя, благодаря емкости батарей, «превышающей 100 киловатт-часов», iX сможет проезжать на одном заряде более 600 километров по циклу WLTP.

На зарядку до 100 процентов от обычной сети потребуется 11 часов. Однако предусмотрен и более быстрый вариант: пополнить запас энергии до 80 процентов от сети постоянного тока мощностью до 200 кВт можно за 40 минут, а увеличить запас хода 120 с лишним километров - всего за 10 минут.

iX - первая модель баварской марки, которая получит новые функции автономного вождения и парковки. Кроме того, она поддерживает 5G, а уровень вычислительной мощности автомобиля позволяет обрабатывать вдвое больше данных, чем у других BMW.

У iX есть и другие особенности, например, заливная горловина омывателя лобового стекла, скрытая под логотипом на капоте, и камера заднего вида, интегрированная эмблему на задней двери.

Практически всю переднюю панель занимает изогнутый экран, который объединяет виртуальную панель приборов диагональю 12,3 дюйма и 14,9-дюймовый дисплей мультимедийной. Центральная консоль разделена на два уровня: сверху расположен новый тумблер для выбора передач, а пространство снизу отведено под подстаканники, место для беспроводной зарядки для смартфона, гнездо на 12V и два порта USB-C.

В список базового оснащения войдут 12 динамиков и 205-ваттный усилитель, а опционально предложат систему Harman/Kardon с 18 динамиками. В качестве альтернативы доступна аудиосистема Bowers & Wilkins Surround Sound с 30 динамиками мощностью 1615 Вт. Кроме того, для базовой версии заявлены 20-дюймовые диски, а за 21- и 22-дюймовые колеса Air Performance Wheels, которые на 15 процентов легче обычных, придется доплатить.

Ранее стало известно, что BMW iX окажется дороже Х5: топовая версия электрокара в США обойдётся дороже 100 тысяч долларов, или восьми миллионов рублей по нынешнему курсу. Стоимость самого дорогого BMW X5 - версии М50i - на североамериканском рынке при этом составляет 82 тысячи долларов.