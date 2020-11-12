5 секунд до «сотни» и 500 сил: представлен серийный электрокар BMW iX

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

5 секунд до «сотни» и 500 сил: представлен серийный электрокар BMW iX

09:35 12.11.2020 |

Транспорт

5 секунд до «сотни» и 500 сил: представлен серийный электрокар BMW iX

 

Компания BMW представила модель iX - это электрический кроссовер, который относится к сегменту Sports Activity Vehicle (SAV) и демонстрируют последние разработки концерна в области дизайна, электрификации и автономного вождения. Производство модели начнется во второй половине 2021 года на заводе в Дингольфинге.


По длине и ширине серийный электрокроссовер сравним с BMW X5, по высоте идентичен X6, а расстояние между осями составляет ровно три метра. iX получил выдвижные дверные ручки, безрамочные боковые двери и дверь багажника, которая занимает всю заднюю часть кузова. В числе других особенностей дизайна - самые тонкие фары (светодиодные в базе и лазерные - за доплату), которые когда-либо устанавливались на автомобили BMW, а также панель вместо традиционной радиаторной решетки, в которую интегрированы камеры, радары и другие датчики.

5 секунд до «сотни» и 500 сил: представлен серийный электрокар BMW iX

 

В BMW заявляют, что за счет покрытия из полиуретана мелкие царапины на панели способны исчезнуть сами - в течение 24 часов при комнатной температуре и за пять минут при подаче теплого воздуха.

5 секунд до «сотни» и 500 сил: представлен серийный электрокар BMW iX

 

В движение электрокар приводит двухмоторная установка мощностью 500 лошадиных сил (370 кВт), которая обеспечивает разгон с места до 100 километров в час менее, чем за пять секунд. По данным автопроизводителя, благодаря емкости батарей, «превышающей 100 киловатт-часов», iX сможет проезжать на одном заряде более 600 километров по циклу WLTP.

5 секунд до «сотни» и 500 сил: представлен серийный электрокар BMW iX

 

На зарядку до 100 процентов от обычной сети потребуется 11 часов. Однако предусмотрен и более быстрый вариант: пополнить запас энергии до 80 процентов от сети постоянного тока мощностью до 200 кВт можно за 40 минут, а увеличить запас хода 120 с лишним километров - всего за 10 минут.

5 секунд до «сотни» и 500 сил: представлен серийный электрокар BMW iX

 

iX - первая модель баварской марки, которая получит новые функции автономного вождения и парковки. Кроме того, она поддерживает 5G, а уровень вычислительной мощности автомобиля позволяет обрабатывать вдвое больше данных, чем у других BMW.

5 секунд до «сотни» и 500 сил: представлен серийный электрокар BMW iX

 

У iX есть и другие особенности, например, заливная горловина омывателя лобового стекла, скрытая под логотипом на капоте, и камера заднего вида, интегрированная эмблему на задней двери.

5 секунд до «сотни» и 500 сил: представлен серийный электрокар BMW iX

 

Практически всю переднюю панель занимает изогнутый экран, который объединяет виртуальную панель приборов диагональю 12,3 дюйма и 14,9-дюймовый дисплей мультимедийной. Центральная консоль разделена на два уровня: сверху расположен новый тумблер для выбора передач, а пространство снизу отведено под подстаканники, место для беспроводной зарядки для смартфона, гнездо на 12V и два порта USB-C.

5 секунд до «сотни» и 500 сил: представлен серийный электрокар BMW iX

 

В список базового оснащения войдут 12 динамиков и 205-ваттный усилитель, а опционально предложат систему Harman/Kardon с 18 динамиками. В качестве альтернативы доступна аудиосистема Bowers & Wilkins Surround Sound с 30 динамиками мощностью 1615 Вт. Кроме того, для базовой версии заявлены 20-дюймовые диски, а за 21- и 22-дюймовые колеса Air Performance Wheels, которые на 15 процентов легче обычных, придется доплатить.

5 секунд до «сотни» и 500 сил: представлен серийный электрокар BMW iX

 

Ранее стало известно, что BMW iX окажется дороже Х5: топовая версия электрокара в США обойдётся дороже 100 тысяч долларов, или восьми миллионов рублей по нынешнему курсу. Стоимость самого дорогого BMW X5 - версии М50i - на североамериканском рынке при этом составляет 82 тысячи долларов.

5 секунд до «сотни» и 500 сил: представлен серийный электрокар BMW iX

 

5 секунд до «сотни» и 500 сил: представлен серийный электрокар BMW iX

 

5 секунд до «сотни» и 500 сил: представлен серийный электрокар BMW iX

 

5 секунд до «сотни» и 500 сил: представлен серийный электрокар BMW iX

 
По материалам: Motor.ru
 

ПО РУБРИКАМ

09:42 Шевченко рассказал об условиях предоставления транша от МВФ

08:33 Украинцы стали больше брать гривневые кредиты в банках

08:28 НБУ: долларизация депозитов украинцев выросла из-за падения гривны

08:14 Золото укрепляется 12 ноября на опасениях за распространение COVID-19

08:11 Доллар снижается к иене 12 ноября на опасениях по коронавирусу

08:04 Фондовые рынки АТР снижаются 12 ноября на опасениях по коронавирусу

08:01 Nasdaq Composite и S&P 500 11 ноября выросли за счет технологических компаний

11.11 Прибыль украинских банков по итогам апреля-сентября 2020 г. сократилась на 22,2% г/г – НБУ

11.11 Депозитные ставки для физлиц 11.11.20

11.11 НБУ на 7-м своп-аукционе процентной ставки 11 ноября удовлетворил заявку одного банка на 3,5 млрд грн под 6,81%

11.11 Денежная масса в Украине в октябре возросла на 2%

11.11 В НБУ назвали главный вызов для прибыльной деятельности банков

11.11 Доллар 11 ноября дорожает к мировым валютам на неопределенности вокруг коронавируса

11.11 Справочный курс гривны 11 ноября понижен на 3,86 коп до 28,1532 грн/$1

11.11 Азиатские биржи 11 ноября закрылись разнонаправленно на новостях из Китая

• дальше…

08:53 Не дожидаясь инаугурации. Байден уже начал сшивать трансатлантический союз

08:20 Ученые выделили 7 групп симптомов COVID-19

11.11 Нидерланды ввели антишпионские требования к провайдерам коммуникаций

11.11 Правительство Орбана хочет усложнить оппозиции возможность объединиться против него

11.11 Россия закрывает торговые представительства в Украине и Литве

11.11 СМИ узнали, против кого будут направлены новые санкции США по «Северному потоку-2»

11.11 А.Гольц: Это лучшее решение из всех чудовищных, которые были на столе. Это безусловное поражение России

10.11 Макрон предлагает реформировать Шенген для защиты от террористов

10.11 Великобритания высылает двух белорусских дипломатов

10.11 Палата лордов заблокировала спорный проект, который нарушает соглашение о Brexit

10.11 Беларусь выслала британских дипломатов, Лондон говорит о сфабрикованных обвинениях

10.11 Капитуляция Армении: что меняет российское соглашение по Карабаху и чем оно грозит Украине

10.11 Может ли Трамп помешать Байдену стать президентом США?

10.11 Трамп отправил в отставку министра обороны

10.11 Конец войны в Карабахе. Пашинян договорился о мире с Алиевым и Путиным, в регион введут российских миротворцев

• дальше…

08:42 Бунт выходного дня. Рестораторы собрались саботировать новый формат карантина

11.11 В темное время суток при движении по проезжей части или обочине пешеходы должны использовать световозвращающие элементы

11.11 Кабмин Украины разрешил движение велосипедов по полосе маршрутных транспортных средств

11.11 Транспорт в период «карантина выходного дня» продолжит работать, – Криклий

11.11 Кабмин ввел «карантин выходного дня» с ближайшей субботы

11.11 Степанов назначил главой Экспертного центра директора фирмы, оштрафованной за завышение цены на инсулин

10.11 Сотовые операторы повысят нормы излучения базовых станций

09.11 В Украине введут карантин выходного дня - Степанов

06.11 Кличко защитил титул мэра Киева, победив в первом туре

06.11 В Киевсовет прошли семь партий

05.11 В Киеве построят 11 многоуровневых транспортных развязок

04.11 Аренда жилья в Киеве дорожает, хотя спроса нет

04.11 В Украине введут систему качества дорожного покрытия

04.11 ОТГ смогут сдавать в аренду земли, которые получат от государства - Лещенко

04.11 ОТГ станут распорядителями свыше 2 миллионами гектаров госземель - Лещенко

• дальше…

09:53 «Батьківщина» дала голоса за бюджет в обмен на назначение «своего» человека в госпредприятие – нардеп

09:42 Шевченко рассказал об условиях предоставления транша от МВФ

11.11 «Последняя надежда». Как из Разумкова делают наследника Зеленского

11.11 Степанов назначил главой Экспертного центра директора фирмы, оштрафованной за завышение цены на инсулин

11.11 Найдет ли Зеленский общий язык с Байденом?

11.11 Потолок «Нашего края». Почему лучше не смешивать Шахова с Червоненко

11.11 Дорогая игрушка Коломойского: Есть ли политическое будущее у партии «За будущее»

11.11 За Зеленского на выборах президента готовы проголосовать 33,3%, у Порошенко 17,3%, Тимошенко 11,1%, Бойко 10,5% - КМИС

11.11 Нагнуть «слуг народа». Удастся ли «евробляхерам» новый бунт

10.11 Украина выразила протест Никарагуа и вводит санкции из-за почетного консульства в Крыму

10.11 Европарламент раскритиковал Украину за нереформированную судебную систему и олигархов

10.11 За президента Зеленского готовы проголосовать 31% тех, кто примет участие в выборах и определился – опрос

10.11 В Раду уверенно прошли бы четыре партии – соцопрос Центра Разумкова

10.11 Опять корм вместо еды: Как Минобороны Зеленского похоронило реформу питания ВСУ

10.11 «План действий по Донбассу» от Кравчука. Зачем Зеленскому нужна новая имитация мирного процесса

• дальше…

09:35 5 секунд до «сотни» и 500 сил: представлен серийный электрокар BMW iX

09:16 В Японии консолей PlayStation 5 оказалось так мало, что среди покупателей проводили лотерею

09:05 Фил Спенсер назвал запуск Xbox Series самым успешным среди консолей Microsoft

11.11 Компания BMW провела испытания вингсьюта, в котором можно летать со скоростью 300 км/ч

11.11 Нидерланды ввели антишпионские требования к провайдерам коммуникаций

11.11 Федеральная торговая комиссия США (FTC) обвинила сервис Zoom в обмане пользователей и плохой защите их данных

11.11 Google предложила пользователям Google Фото помочь в развитии ИИ по распознаванию объектов на снимках

11.11 Каждый второй новый автомобиль поддерживает подключение к интернету

11.11 Apple показала массу приложений и игр, которые уже оптимизированы под Mac на фирменном процессоре M1

11.11 Совершенно новая macOS Big Sur выйдет уже 12 ноября: глубокая оптимизация под ARM, поддержка iOS-приложений и прочее

11.11 Chevrolet раскрыла подробности об электрокроссовере Bolt

11.11 MediaTek представила свою первую 6-нанометровую платформу, а также SoC Dimensity 700 для недорогих смартфонов с поддержкой 5G

10.11 Жилеты bHaptics TactSuit X обеспечат более глубокое погружение в виртуальную реальность

10.11 Представлена самая мощная Hyundai Sonata N Line

10.11 Владельцы старых Tesla Model S и X выбили право на бесплатную замену износившейся флеш-памяти

• дальше…

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно