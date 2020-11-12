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Компания BMW провела испытания вингсьюта, в котором можно летать со скоростью 300 км/ч
23:54 11.11.2020 |
Компания BMW совместно с подразделением Designworks представили первый в мире электрический костюм-крыло для бейсджампинга. Новый вингсьют, позволяющий развить скорость в полете до 300 километров в час, испытал в горах австрийский экстремал Петер Сальцманн.
Вингсьютом называют специальный костюм, конструкция которого позволяет потоку воздуха наполнять «крылья» между ногами, руками и телом пилота, чтобы он мог контролировать полет, маневрируя в воздушных потоках. Скорость полета бейсджампера в традиционном костюме достигает 100 километров в час.
Инженеры BMW решили изменить представление о возможностях бейсджампинга и создали первый в мире электрический вингсьют. Костюм оборудован специальным углепластиковым рюкзаком, к которому крепятся два электромотора с карбоновыми винтами мощностью 10 лошадиных сил каждый. Пропеллеры вращаются со скоростью 25 000 оборотов в минуту и позволяют осуществить полет на скорости до 300 километров в час. Вместе с 50-вольтовой литиевой батареей общий вес рюкзака составляет всего 12 килограммов. Заряда аккумулятора хватает на пять минут полета.
Экстремал Петер Сальцманн, принимавший непосредственное участие в разработке костюма, провел множество испытаний разработки в аэротрубе испытательного центра BMW в Мюнхене. Проверить работоспособность электрического вингсьюта в реальных условиях австриец планировал в Южной Корее, пролетев над тремя небоскребами в Пусане.
Однако из-за пандемии COVID-19, место испытаний пришлось поменять. Спортсмен отправился Австрийские Альпы, где прыгнул с вертолета с высоты около 3000 метров в компании с экстремалами в классических костюмах для бейсджампинга.
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