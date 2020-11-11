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Chevrolet раскрыла подробности об электрокроссовере Bolt
09:41 11.11.2020 |
Компания Chevrolet опубликовала короткий тизер нового электрокроссовера Bolt EUV, который выпустят одновременно с обновлением хэтчбека Bolt EV. Производство новинок начнется в середине 2021 года, а пока General Motors подогревает интерес публики тизерами.
На видеоролике, которым Chevrolet поделилась в Twitter, видна часть салона кроссовера Bolt. Автомобиль получит функцию Power Flow Screen и интерфейсом в стиле Tesla, выводящую важную информацию о системах электрокара на тачскрин мультимедийной системы: например, на нем в реальном времени отображается уровень заряда батареи, которая пополняется при езде в режиме рекуперативного торможения.
Bolt EUV также станет первым электрокаром Chevrolet, который получит передовой автопилот Super Cruise, прежде доступный только для Cadillac. Ранее издание Consumer Reports признало систему лучшей из доступных на современных автомобилях - в том числе на электрокарах Tesla. При этом GM уже работает над продвинутой версией автопилота под названием Ultra Cruise, которая обеспечит возможность полуавтономного вождения на автомагистралях, а также на городских улицах и некоторых других территориях.
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