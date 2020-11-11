Представлена самая мощная Hyundai Sonata N Line

Компания Hyundai представила новую Sonata N Line для рынка США. Новинка оказалась мощнее предшественника: под капотом установлен 2,5-литровый турбомотор мощностью 294 лошадиные силы. Цены начинаются от 33,2 тысячи долларов.





Внешне «заряженная» Sonata N Line отличается от стандартной модели 19-дюймовыми дисками, увеличенными передними воздухозаборниками, спортивным обвесом и массивным диффузором с парой сдвоенных патрубков выпускной системы. В салоне установлены кресла с развитой боковой поддержкой, а на центральной консоли расположен селектор выбора режимов движения, включая вариант Sport+. Также предусмотрен Launch Control.

Изменения затронули и техническую часть. Sonata N Line получила оригинальные амортизаторы, более жесткие задние пружины и стабилизаторы поперечной устойчивости большего диаметра.

Турбомотор SmartStream объемом 2,5 литра развивает 294 лошадиные силы и 422 Нм крутящего момента. Для сравнения, на предыдущую Sonata N Line устанавливалась «турбочетверка» 2.0, которая выдавала 245 сил и 353 Нм момента. В Hyundai пока не раскрывают динамику модели, однако можно предположить, что с места до 60 миль в час (97 километров в час) она разгоняется примерно за 5,8 секунды, как Kia K5 с аналогичным двигателем.

Пару мотору составляет восьмиступенчатый «робот» N DCT с двумя мокрыми сцеплениями, уже знакомый по Veloster N и i30 N. Привод - только передний.



