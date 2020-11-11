Финансовые новости
- |
- 11.11.20
- |
- 00:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Представлена самая мощная Hyundai Sonata N Line
13:41 10.11.2020 |
Компания Hyundai представила новую Sonata N Line для рынка США. Новинка оказалась мощнее предшественника: под капотом установлен 2,5-литровый турбомотор мощностью 294 лошадиные силы. Цены начинаются от 33,2 тысячи долларов.
Внешне «заряженная» Sonata N Line отличается от стандартной модели 19-дюймовыми дисками, увеличенными передними воздухозаборниками, спортивным обвесом и массивным диффузором с парой сдвоенных патрубков выпускной системы. В салоне установлены кресла с развитой боковой поддержкой, а на центральной консоли расположен селектор выбора режимов движения, включая вариант Sport+. Также предусмотрен Launch Control.
Изменения затронули и техническую часть. Sonata N Line получила оригинальные амортизаторы, более жесткие задние пружины и стабилизаторы поперечной устойчивости большего диаметра.
Турбомотор SmartStream объемом 2,5 литра развивает 294 лошадиные силы и 422 Нм крутящего момента. Для сравнения, на предыдущую Sonata N Line устанавливалась «турбочетверка» 2.0, которая выдавала 245 сил и 353 Нм момента. В Hyundai пока не раскрывают динамику модели, однако можно предположить, что с места до 60 миль в час (97 километров в час) она разгоняется примерно за 5,8 секунды, как Kia K5 с аналогичным двигателем.
Пару мотору составляет восьмиступенчатый «робот» N DCT с двумя мокрыми сцеплениями, уже знакомый по Veloster N и i30 N. Привод - только передний.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Европарламент раскритиковал Украину за нереформированную судебную систему и олигархов
|Опять корм вместо еды: Как Минобороны Зеленского похоронило реформу питания ВСУ
|«План действий по Донбассу» от Кравчука. Зачем Зеленскому нужна новая имитация мирного процесса
|Три «вилки» для Кличко. Почему мэру Киева лучше не думать про президентство
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Жилеты bHaptics TactSuit X обеспечат более глубокое погружение в виртуальную реальность
|Представлена самая мощная Hyundai Sonata N Line
|Владельцы старых Tesla Model S и X выбили право на бесплатную замену износившейся флеш-памяти
|Названы новые владельцы Honor. Компания Huawei получит более 15 миллиардов долларов
|Honda объединилась с Tesla, чтобы избежать штрафов от Евросоюза
|Замена Android стартует 18 декабря. Huawei обновит до Hongmeng OS более 90% моделей смартфонов
Это интересно
|Ryzen 5000 оказались очень энергоэффективными процессорами. 16-ядерный Ryzen 9 5950X потребляет на 100 Вт меньше Core i9-10900K
|Первая поездка пассажиров в капсуле Hyperloop прошла успешно
|Ford выпустит в свободную продажу 770-сильный мотор V8
|Xiaomi и OPPO стремительно укрепляют позиции на рынке смартфонов Европы
|Американцы проголосовали за расширение прав автомастерских
|В следующее десятилетие Bentley обещает въехать исключительно на электротяге
|SpaceX успешно запустила спутник GPS III для космических сил США