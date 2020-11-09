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Первая поездка пассажиров в капсуле Hyperloop прошла успешно
12:35 09.11.2020 |
Вчера вечером компания Virgin Hyperloop сделала значительный шаг в создании нового вида транспорта - «вакуумных» поездов, проведя первое испытание капсулы с людьми на борту. По 500-метровому участку «трубы» на объекте DevLoop в Неваде была запущена капсула с двумя пассажирами. Ими стали соучредитель компании Джош Гигель (Josh Giegel) и руководитель отдела пассажирских перевозок Сара Лучиан (Sara Luchian). Оба участника эксперимента прошли подготовку и тестирование, чтобы убедиться, что они здоровы и готовы к поездке.
Поездка была выполнена в новой капсуле Hyperloop второго поколения Pegasus Pod под кодовым названием XP-2. Это двухместное транспортное средство. Оно максимально приближено к окончательному варианту капсул, которые планируется использовать в тоннелях Hyperloop. Как утверждается, единственным отличием являются крепкие пятиточечные ремни безопасности, позаимствованные у гоночных автомобилей и призванные обеспечивать дополнительную безопасность на этапе испытаний.
Чтобы обеспечить комфортное ускорение и торможение, скорость капсулы в этом тесте была ограничена значением 172 км/ч. Это менее половины максимальной скорости 386 км/ч, которая была достигнута во время испытаний в конце 2017 года. Главным образом, ограничение связано с длиной трубы, которой недостаточно, чтобы развить более высокую скорость. Ожидается, что скорости, близкие к обещанным для линий на этапе эксплуатации, будут достигнуты на втором объекте Hyperloop, который строится в Западной Вирджинии.
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