Американцы проголосовали за расширение прав автомастерских

Жители американского штата Массачусетс проголосовали за расширение закона о праве на ремонт автомобилей - теперь в него добавили и телематические данные.

Закон о праве на ремонт автомобилей действует в Массачусетсе с 2012 года - он требует от автопроизводителей предоставлять владельцам транспортных средств и независимым автомастерским доступ к той же диагностической и ремонтной информации, которую используют официальные дилеры. По сути, это был шаг к тому, чтобы дилерские сети не могли монополизировать ремонт автомобилей. Закон был принят подавляющим большинством жителей штата, однако с тех пор времена изменились - автомобили стали гораздо более сложными, поэтому пришло время внести некоторые поправки.

В 2019 году законодатели предложили добавить в закон телематику - данные, генерируемые транспортным средством и охватывающие буквально всё, от пробега и уровня топлива до оборотов двигателя, информации о GPS, уведомлений о сбоях и многом другом. Телематические данные собираются производителями и большинство из них считают эту информацию своей собственностью. Власти Массачусетса сочли это ограничением прав независимых автомастерских, а более 75 процентов жителей с ними согласились. Поправки вступают в силу с 2022 модельного года.