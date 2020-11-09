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Американцы проголосовали за расширение прав автомастерских
09:37 09.11.2020 |
Жители американского штата Массачусетс проголосовали за расширение закона о праве на ремонт автомобилей - теперь в него добавили и телематические данные.
Закон о праве на ремонт автомобилей действует в Массачусетсе с 2012 года - он требует от автопроизводителей предоставлять владельцам транспортных средств и независимым автомастерским доступ к той же диагностической и ремонтной информации, которую используют официальные дилеры. По сути, это был шаг к тому, чтобы дилерские сети не могли монополизировать ремонт автомобилей. Закон был принят подавляющим большинством жителей штата, однако с тех пор времена изменились - автомобили стали гораздо более сложными, поэтому пришло время внести некоторые поправки.
В 2019 году законодатели предложили добавить в закон телематику - данные, генерируемые транспортным средством и охватывающие буквально всё, от пробега и уровня топлива до оборотов двигателя, информации о GPS, уведомлений о сбоях и многом другом. Телематические данные собираются производителями и большинство из них считают эту информацию своей собственностью. Власти Массачусетса сочли это ограничением прав независимых автомастерских, а более 75 процентов жителей с ними согласились. Поправки вступают в силу с 2022 модельного года.
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