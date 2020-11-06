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В следующее десятилетие Bentley обещает въехать исключительно на электротяге
10:01 06.11.2020 |
Производители суперкаров давно сосредоточились на переводе своих машин на электротягу, поскольку данный тип силовой установки обеспечивает превосходные динамические характеристики. Производители роскошных авто тоже не собираются медлить с электрификацией, Bentley с 2030 года будет выпускать только электромобили.
Входящая в состав автоконцерна Volkswagen компания Bentley Motors до сих пор придерживалась консервативных ценностей, при малейшей возможности напоминая о своей столетней истории создания роскошных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Как отмечают Reuters и Electrek, глобальная тенденция к электрификации транспорта заставила Bentley сделать важное программное заявление.
Второе столетие своей истории компания желает посвятить экологически чистому транспорту. Во всяком случае, к концу ближайшего десятилетия предприятие в Крю на северо-западе Великобритании должно обеспечить нейтральный углеродный след при осуществлении повседневной деятельности. В следующем году будут представлены два подключаемых к сети гибрида, а к 2026 году в ассортименте моделей марки не останется автомобилей только с двигателями внутреннего сгорания - они либо будут заменены на электромобили, либо будут сочетать классический ДВС с электромоторами по гибридной схеме.
Уже в 2030 году Bentley полностью перейдёт на выпуск электромобилей. Главная интрига заключается в том, что пока производитель не раскрывает сроки появления первого «чистокровного» электромобиля марки, но по косвенным признакам можно судить, что Bentley работает над его созданием. По крайней мере, в прошлом году был представлен концептуальный проект EXP 100 GT. Четыре электромотора позволили бы ему разгоняться до 100 км/ч за две с половиной секунды, а максимальная скорость была бы ограничена 300 км/ч. Запас хода в 700 км можно было бы восполнить на 80 % за 15 минут, общая масса электромобиля при этом бы не превышала 1900 кг. В качестве ориентировочного срока анонса подобного электромобиля упоминался 2035 год, но сегодняшние заявления Bentley позволяют судить, что к 2026 году в ассортименте моделей марки уже будет как минимум один электромобиль.
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