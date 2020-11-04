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2,7 секунды до «сотни» и 715 сил: представлен родстер Ares S1
13:26 04.11.2020 |
Итальянское тюнинг-ателье Ares Design открыло приём заказов на новый родстер S1 Project Spyder, тираж которого составит всего 24 экземпляра. Новинка получила форсированный до 715 лошадиных сил мотор от Corvette, который обеспечивает автомобилю разгон с места до «сотни» за 2,7 секунды.
Кузов родстера, как и недавно представленного купе Ares S, полностью изготовлен из карбона. При этом у открытой версии отсутствует лобовое стекло, зато имеются два ветровых дефлектора, разработанных фирмой Centro Stile. Они перенаправляют воздушный поток в воздухозаборники за подголовниками. В остальном же новинка повторяет Ares S.
Мотор тот же, что и у купе: 6,2-литровый безнаддувный V8, расположенный за спинками кресел, форсированный до 715 лошадиных сил и 968 Нм крутящего момента. Этот же агрегат устанавливается на Chevrolet Corvette восьмого поколения, но на нём он развивает 502 силы и 637 Нм крутящего момента. Пару двигателю составляет восьмиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Привод - задний.
Стоимость родстера пока не названа, зато известно, что цена купе составляет 500 тысяч евро (более 44 миллионов рублей по текущему курсу). Для сравнения, стартовая цена Corvette Stingray в 10 раз меньше - 58,9 тысячи долларов.
Ателье Ares Design было основано в 2014 году, базируется в итальянской Модене, а руководит им бывший глава Lotus Дэни Бахар. В числе недавних проектов компании - Panther ProgettoUno, стилизованный под легендарную De Tomaso Pantera. Кроме того, фирма готовит «хрустальный» автомобиль совместно с французским производителем хрусталя Lalique. Его премьера должна состояться до конца 2020 года.
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