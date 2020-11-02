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На украинском рынке появится новый китайский автомобильный бренд
09:23 02.11.2020 |
Китайцы в скором времени привезут для украинских водителей автомобили нового бренда, ранее не известного. Как сообщает autonews, он ринадлежит большой корпорации Chery Automobile и носит название Jetour.
Покорять украинский рынок компания планирует пока при помощи единственного кроссовера Jetour X70. Крупній представитель имеет длину чуть больше 4,3 метров при колесной базе в 2,72 метра.
В преимущества среднеразмерного кроссовера занесли клиренс в 200 мм и независимую подвеску с дисковыми тормозами. А также мультимедийную систему, камеры обзора и активные помощники водителю.
Под капотом Jetour X70 распологается 1,5-литровый мотор мощностью 147 л.с. с крутящим моментом 210 Нм. Работает он в паре с 5-ступенчатой МКП или восьмидиапазонным автоматом.
В компании утверждают, что позиционируют кроссовер, как молодежный и планируют удивить хорошей ценой. Но вот сообщат прайс чуть позже, во время онлайн презентации в конце ноября.
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