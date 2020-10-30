Загадка таинственного гиперкара Bugatti разгадана

Компания Bugatti представила трековый прототип под названием Bolide - гиперкар, который потенциально способен побить несколько рекордов скорости, хотя автопроизводитель и не ставит перед собой таких целей. Незадолго до премьеры таинственного автомобиля компания распространила в соцсетях тизеры с загадочной цифрой 0,67 - оказалось, что это коэффициент отношения массы к мощности.





Трековый Bugatti Bolide достигает в длину 4756 миллиметров, в ширину - 1998 миллиметров, в высоту - 995 миллиметров, а колёсная база равна 2750 миллиметрам. Инженеры Bugatti обратились к опыту аэрокосмической отрасли и Формулы-1, чтобы максимально снизить вес конструкции - в результате он составил 1240 килограммов. Учитывая, что в движение автомобиль приводит форсированный квадротурбодвигатель W16 от Chiron, который на бензине с октановым числом 110 выдаёт 1850 лошадиных сил и 1850 Нм крутящего момента (на АИ-98 отдача составит 1600 сил), то соотношение массы и мощности составляет как раз 0,67 килограмма на лошадиную силу.

Все болты и крепежные элементы «Болида» изготовлены из титана. Ряд функциональных компонентов сделан из сплава, применяемого в аэрокосмической отрасли. Вспомогательный карданный вал гиперкара представляет собой композитную деталь длиной полметра - он выполнен из углепластика и распечатанного на 3D-принтере титана.

По данным автопроизводителя, на скорости 320 километров в час аэродинамический обвес гиперкара генерирует 800 килограммов прижимной силы в передней части кузова и 1800 килограммов - в задней.

В Bugatti заявляют, что максимальная скорость Bolide «значительно превышает 500 километров в час без ущерба для управляемости и маневренности».

С места до «сотни» гиперкар разгоняется за 2,17 секунды, отметку в 200 километров в час преодолевает за 4,36 секунды. На разгон до 300 километров в час уходит 7,37 секунды, до 400 километров в час - 12,08 секунды, а до 500 километров в час - 20,16 секунды.

На упражнение 0-400-0 километров в час Bugatti Bolide тратит 24,64 секунды. Для сравнения, Chiron проделывает это за 41,96 секунды, а Koenigsegg Regera - за 31,49 секунды. Так что в теории как минимум один рекорд был бы у Bugatti в кармане, если бы Bolide имел допуск на дороги общего пользования, как Regera.

Одна из особенностей Bolide - меняющий форму корпус воздухозаборника на крыше. На низких скоростях его поверхность остается абсолютно гладкой, а на высоких покрывается «пузырями». Благодаря им сопротивление воздуху снижается на 10 процентов, а подъемная сила, действующая на этот элемент, - на 17 процентов.

В компании приводят и другие цифры. Например, компьютерная симуляция показала, что Bolide способен проехать Нюрбургринг за 5 минут и 23,1 секунды. Это время максимально приближено в нынешнему рекорду скорости на трассе, который два года назад установил Porsche 919 Hybrid Evo (5 минут и 19,55 секунды).

В прошлом году глава Bugatti Стефан Винкельманн заявил, что компания больше не будет гнаться за рекордами скорости. «Мы несколько раз продемонстрировали, что делаем самые быстрые машины в мире, и покорение отметки в 300 миль в час (483 километра в час) стало нашим последним рекордом в этой области», - заявил он тогда. Впрочем, это заявление могло касаться только гражданских автомобилей, каковым Bolide не является.



