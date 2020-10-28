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Особую версию Rolls-Royce Wraith посвятили Солнечной системе
12:12 28.10.2020 |
Отделение Bespoke компании Rolls-Royce рассказало о своей последней работе - купе Wraith - Inspired By Earth. В облике машины присутствуют отсылки к строению нашей Солнечной системы, многообразию форм земной поверхности и конкретному региону, где проживает заказчик, - речь идет о Ближнем Востоке.
Как правило, дизайнерам отделения Bespoke приходится иметь дело лишь с общим видением того, что в итоге хочет получить заказчик. Но в случае с Rolls-Royce Wraith - Inspired By Earth работа велась одновременно на двух уровнях: на более широком, макроуровне стилисты искали способы воплотить в декоре особенности строения нашей Солнечной системы, на микроуровне - вынести на передний план то место, которое клиент называет домом.
В результате купе окрасили в синий колер Royal Blue - он символизирует покрытые водой 75 процентов земной поверхности. Акцентную линию coachline по традиции нанесли вручную, дополнив изображениями Солнца и восьми планет Солнечной системы. Капот с помощью аэрографии украсили спутниковой картой Ближневосточного региона, с центром в Объединённых Арабских Эмиратах, захватив Красное море и Османский залив.
В салоне между тем главным лейтмотивом стало многообразие форм земной поверхности и богатство природы. Обивка сидений кожей песочного цвета подражает пустынями ОАЭ, синие акценты Navy и Cobalto Blue - это реки и озера, а зеленая окантовка - живая природа в любых её проявлениях. Монограммы RR на подголовниках выполнены в цвете «арктический белый», который намекает на облака и полупрозрачные потоки воды.
В задней части салона специалисты отделения Bespoke вышили детальное изображение облаков. На передней панели со стороны пассажира, украшенной вставками Piano Milori, воспроизвели спутниковый снимок Ближнего Востока, а в центральной её части - планеты Солнечной системы: все они выполнены из серебра, а Земля - из золота.
Под капотом уникального Rolls-Royce Wraith - Inspired By Earth уставлен битурбомотор V12 6.6, развивающий 632 лошадиные силы и 870 Нм крутящего момента. Агрегат сочетается с восьмидиапазонным «автоматом».
чуть раньше Rolls-Royce показал автомобиль-загадку. Серия Wraith Kryptos Collection из 50 машин появилась благодаря увлечению дизайнера Кэтрин Леман криптографией. В каждом экземпляре дизайнеры зашифровали послание, которое смогут прочитать только будущие владельцы.
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