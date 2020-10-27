Выпускать электрокары будет не дороже, чем машины с ДВС

Исследование швейцарской финансовой компании UBS показало, что к 2024 году затраты на производство электрокаров значительно уменьшатся. Достичь этого удастся за счёт удешевления батарей - самого дорого элемента «зелёных» автомобилей.

Уже через два года дополнительные траты на сборку электромобилей упадут до 1900 долларов за экземпляр, а к 2024 году и вовсе исчезнут, считают аналитики банка UBS. В результате производить машины на электротяге будет не дороже, чем автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания.

В своём исследовании эксперты использовали данные от семи крупнейших поставщиков аккумуляторов. По их прогнозам, батареи, стоимость которых на сегодняшний день составляет от одной четверти до двух пятых цены электрокара, станут ощутимо дешевле. Уже в 2022-м новые разработки позволят снизить цену одного киловатт-часа до менее 100 долларов.

Это неизбежно приведёт к росту популярности «зелёного» транспорта: через пять лет 17 процентов продаваемых по всему миру автомобилей будут оснащены электромоторами, а к 2030 году их доля составит 40 процентов.

По словам аналитика UBS Тима Буша, после 2025 года машины с ДВС ждёт постепенное падение популярности и окончательные рыночный крах. Однако топливные двигатели не исчезнут полностью: они будут работать в составе гибридных силовых установок, стоимость которых также упадёт с удешевлением батарей.

В исследовании речь идёт только о затратах производителей, но ожидается, что за их изменениями потянутся и рыночные цены, которые на сегодняшний день удерживают спрос. Популярность электрокаров может повысить и экономичность эксплуатации: по данным организации Consumer Reports, подсчитавшей траты на топливо и ремонт, владеть «зелёными» машинами дешевле, чем автомобилями с ДВС.

Ещё одним фактором в пользу экологичных машин станут запреты на бензин и дизель, планируемые в странах Европы. Уже через 10 лет Великобритания, Германия, Ирландия и Нидерланды собираются полностью отказаться от ДВС, а в 2040 к списку присоединится Франция. Раньше всех запрет введут в Норвегии - в 2025 году.

Однако многие автопроизводители не торопятся переводить модельный ряд на электротягу, указывая на «грязное» производство батарей, которое полностью нивелирует отсутствие выхлопа при езде. Так, марка Polestar заявила, что изготовление батареи Polestar 2 оставляет больший «углеродный след», чем обычный Volvo XC40 за 50 000 километров пути. Аналогичной точки зрения придерживается Mazda, оснастившая кроссовер MX-30 очень скромным аккумулятором на 35,5 киловатт-часов.