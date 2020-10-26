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Представлен новый рамный внедорожник SsangYong Rexton
13:46 26.10.2020 |
SsangYong представил новый рамный внедорожник Rexton. Автопроизводитель относит модель к четвёртому поколению, но доработки интерьера и экстерьера точечные, а конструктивные изменения свелись к замене трансмиссии, усилителя рулевого управления и форсировке мотора. Публичная премьера SsangYong Rexton состоится 4 ноября.
Внешние доработки SsangYong Rexton свелись к замене бамперов, появлению полностью светодиодной оптики, восьмиугольной радиаторной решётки с крупным сечением и колёсных дисков иного дизайна. Передние фары у новинки проекционные, фонари - с T-образным рисунком.
Стилисты SsangYong добавили внедорожнику модный фальшь-выхлоп, вернулись к старому логотипу с тремя переплетёнными кольцами, а также расширили возможности персонализации - отныне с завода можно заказать Rexton Black с тонированной оптикой, отделкой экстерьера тёмным хромом и специальными 20-дюймовыми антрацитовыми дисками с пятью сдвоенными спицами. В профиль модель почти не изменилась, ведь штампованные кузовные элементы прежние.
Вопреки предположениям инсайдеров, моторную гамму Rexton не расширили: в линейке остались прежние двигатели - турбодизель 2.2 и бензиновая «турбочетвёрка» 2.0. Агрегат на «тяжёлом» топливе стал мощнее на 15 сил и теперь выдаёт 202 лошадиные силы, а на смену 7-диапазонному «автомату» пришла 8-скоростная автоматическая коробка передач. Бензиновый 2,0-литровый мотор сочетается со старым «автоматом» Aisin c шестью передачами.
Ещё один апгрейд - отказ от гидравлического усилителя руля в пользу электрического. Других изменений не заявлено: Rexton по-прежнему рамный внедорожник с задним приводом, жёстко подключаемой передней осью и понижающей передачей.
Салон постарались обновить малой кровью: у Rexton появилась цифровая приборная панель с 12,3-дюймовым дисплеем, новый четырёхспицевый мультируль, нефиксируемый джойстик трансмиссии и беспроводная зарядка для гаджетов. Утверждается, что аппаратная часть мультимедиасистемы полностью новая, хотя диагональ тачскрина уменьшилась c 9,2 до 9 дюймов.
Интерьер можно отделать кожей разных оттенков, но сочетание тёмной кожи и замши - прерогатива спецверсии Black. Появились электрорегулировки кресел второго ряда: спинки можно разложить практически горизонтально на угол до 139 градусов.
Среди систем активной безопасности есть адаптивный круиз-контроль, системы предотвращения столкновений, контроля полосы и мониторинга «слепых» зон.
Публичная премьера нового SsangYong Rexton состоится на автосалоне в Сеуле 4 ноября. Цены на внутреннем рынке объявлены: модель стоит от 37 миллионов вон ($32700).
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