У Koenigsegg Jesko появится «мифическая» версия

Дизайн-студия LMM Design показала рендеры уникального Koenigsegg Jesko Hydra. Эксклюзивная версия гиперкара разработана по заказу одного из клиентов шведской марки, очевидно, любителя мифологии, так во внешности и имени машины присутствуют явные отсылки к чудовищам из древнегреческих и скандинавских эпосов.

Имя Hydra («Гидра») для мрачноватой двухдверки выбрали неслучайно. Его заимствовали из древнегреческой мифологии, где одним из чудовищ была лернейская гидра с девятью головами (хотя в разных источниках их количество варьируется от 7 до 100). Это число намекает на одну из особенностей Jeskо - девятиступенчатый «робот» Light Speed Transmission (LST) с восемью многодисковыми сцеплениями.

Если продолжить ассоциативный ряд, то можно вспомнить, что девятка имеет сакральный смысл и в скандинавской мифологии. Например, Мировое древо Иггдрасиль соединяет своими корнями и ветвями все девять миров; Один, чтобы познать руны, провисел на ясене девять дней и девять ночей; во время Рагнарёка (последней битвы богов и чудовищ) Тор убьёт змея Ёрмурганда, но и сам, отравленный его ядом, падёт, сделав всего лишь девять шагов.

О змее Мидгарда напоминает и выбранная цветовая схема: кузов из «видимого» углепластика дополняют играющие на солнце фиолетовые слюдяные «чешуйки» и фиолетовые акценты. Кроме того, у «Гидры» другой аэродинамический обвес: в отличие от обычного Jesko, здесь есть дополнительные крылышки-канарды спереди, воздухозаборник на крыше и плавник-стабилизатор между горизонтальными опорами антикрыла.

Салон двухдверки выдержан в том же стиле, что и экстерьер. На передней панели присутствует стилизованная надпись Hydra, а подголовники сидений украшают изображения мифического чудовища.

Изменений по технике, скорее всего, не предусмотрено. Изначально Jesko, у которого ещё есть скоростной вариант Jesko Absolut, оснащается двигателем V8 5.0 с двумя турбонагнетателями и «роботом» LST. Отдача «восьмерки» при использовании обычного топлива составляет 1280 лошадиных сил, а биоэтанола E85 - 1600 сил. Пиковый крутящий момент в 1500 Нм доступен на 5100 оборотах в минуту; 1000 Нм - в промежутке 2700-6170.