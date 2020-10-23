Возможное появление беспилотных автомобилей на дорогах Великобритании в 2021 году обеспокоило страховщиков

Британская страховая группа Thatcham Research заявила в пятницу, что планы британского правительства разрешить появление беспилотных автомобилей на автомагистралях уже в 2021 году, поставят под угрозу жизнь людей в связи с несоответствием уровня доступных на данный момент автоматизированных технологий возможностям вождения человека.

«Мы не верим, что эта технология адекватно учитывает то, что потребители будут делать и как они будут её использовать», - отметил директор по исследованиям Thatcham Research Мэтью Эйвери (Matthew Avery).

Правительство Великобритании должно завершить 27 октября консультации, в результате которых может быть разрешено с определёнными ограничениями автоматизированное вождение на британских автострадах. В частности, может быть разрешено использование автоматизированных систем удержания в пределах полосы движения (АСУП), благодаря которым можно убрать руки с руля и транспортное средство будет двигаться в автономном режиме.

Хотя немецкие автопроизводители, такие как Daimler AG, и американская автомобильная компания Tesla Inc, находясь в авангарде разработки автоматизированных функций вождения, считают, что их уже можно безопасно использовать, страховая группа Thatcham Research заявила, что современные технологии вождения далеки от совершенства. Например, они могут не отреагировать своевременно на куски камня на дороге или на появление на пути пешехода.

«Есть ответственность и юридические проблемы с АСУП, а также проблемы безопасности, связанные с тем, что ваш автомобиль не сможет делать то, что может сделать водитель-человек, - сказал Эйвери. - Технологии пока нет, что бы ни говорили производители».

Для страховой отрасли проблема заключается в том, что если водитель не управляет транспортным средством, он классифицируется как пассажир, а это создаёт дополнительную ответственность для страховщиков и может привести к более высоким страховым выплатам.

Эйвери высказал мнение, что лет через пять лет системы автоматического вождения, возможно, смогут управлять движением на автомагистралях, но называть сегодняшние системы «автоматизированными» - это означает вводить водителей в заблуждение, поскольку это скорее «вождение с помощником». Он привёл в качестве примера аварии, которые случались водителями с использованием Autopilot компании Tesla, так как те полагали, что это автоматизированная система управления, хотя на самом деле это не так.