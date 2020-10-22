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Toyota возглавила рейтинг самых дорогих автобрендов 2020 года
12:49 22.10.2020 |
Консалтинговое агентство InterBrand составило очередной рейтинг самых дорогих брендов в мире. В 2020 году в него вошли 15 автопроизводителей: лидером оказалась Toyota, цена на которую упала по сравнению с прошлым годом, а новичок в списке, компания Tesla, дебютировала сразу на шестом месте.
По данным агентства, Toyota оценивается в 51,595 миллиарда долларов, что на 8 процентов меньше стоимости японской марки в 2019 году. В общем рейтинге среди всех брендов Toyota занимает седьмую позицию.
На второй строчке среди автомобильных компаний (и на восьмой в общем списке) оказался, как и в прошлом году, Mercedes-Benz, который стоит 49,268 миллиарда долларов (-3 процента). Замыкает тройку BMW (39,756 миллиарда долларов, -4 процента). В общем рейтинге баварская марка закрепилась на 11 месте.
Первая пятёрка также включает Honda и Hyundai, которые оценили в 21,694 миллиарда (-11 процентов) и 14,295 миллиарда долларов соответственно. При этом Hyundai - единственный автопроизводитель в списке, который продемонстрировал положительную динамику: его оценочная стоимость выросла на 1 процент.
На шестой строчке дебютировала Tesla, которая в 2019 году не попала в список InterBrand. Её цена - 12,785 миллиарда долларов. Ниже расположились Ford (12,568 миллиарда долларов, -12 процентов), Audi (12,428 миллиарда долларов, -2 процента), Volkswagen (12,267 миллиарда долларов, -5 процентов) и Porsche (11,301 миллиарда долларов, -3 процента).
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