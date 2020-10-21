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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Гиперкар SSC Tuatara установил новый рекорд скорости — 508,73 км/ч

13:09 21.10.2020 |

Транспорт

Гиперкар SSC Tuatara установил новый рекорд скорости — 508,73 км/ч

 

Американская фирма SSC North America подтвердила, что 10 октября профессиональный гонщик Оливер Уэбб за рулём гиперкара Tuatara установил новый рекорд скорости для серийных автомобилей. В двух заездах на 11-километровом отрезке автострады State Route 160 близ городка Пахрамп в Неваде он показал среднюю скорость 508,73 километра в час - это на 61,76 километра в час больше, чем здесь же смогли выжать из Koenigsegg Agera RS тремя годами ранее.

Гиперкар SSC Tuatara установил новый рекорд скорости — 508,73 км/ч

 

По правилам Книги Гиннесса в зачет идет средняя скорость двух заездов, проведенных в противоположных направлениях, - причем на это у претендентов есть ровно один час. Три года назад на этом же шоссе водитель-испытатель Koenigsegg Никлас Лиля в первой попытке смог разогнать Agera RS до 437 километров в час, а во второй - до 457. Средний показатель в 447 километров в час и был записан как новый мировой рекорд для дорожных серийных машин.

Гиперкар SSC Tuatara установил новый рекорд скорости — 508,73 км/ч

 

Но в SSC пошли ещё дальше. Победитель Европейской серии Ле-Мана Оливер Уэбб уже в первом заезде перекрыл показатели шведов (484,53 км/ч), а во втором и вовсе показал невероятный результат - 532,93 километра в час. Среднее значение, 508,73 километра в час, отныне является новым мировым рекордом скорости для серийных автомобилей. И тут Tuatara смог улучшить не только результат Koenigsegg, но и прошлогоднее неофициальное достижение прототипа Bugatti Chiron Super Sport 300+ - 490,484 километра в час.

Попутно SSC North America побила еще три мировых рекорда: «Самая высокая скорость на дороге общего пользования» (532,93 км/ч); «Самая быстрая миля на дороге общего пользования» (503,92 км/ч) и «Самый быстрый километр на дороге общего пользования» (517,16 км/ч).


При этом для рекордного заезда взяли полностью серийный автомобиль, с дорожными шинами и заправленный обычным топливом. Скорость измеряли с помощью GPS-модуля Dewetron, который отслеживал перемещения машины, используя в среднем 15 спутников из 32, составляющих космический сегмент системы глобального позиционирования.

Как отмечают в компании, достигнуть высокой скорости гиперкару помогли низкий коэффициент сопротивления воздуху (0,279) и оптимальная аэродинамическая нагрузка на переднюю и заднюю оси (37:63). И, конечно, двигатель: в движение «Туатару» (машину назвали в честь рептилии, обитающей в Новой Зеландии) приводит V8 5.9 с двумя турбокомпрессорами и системой впрыска с двумя форсунками на цилиндр. На обычном бензине он выдает 1369 лошадиных сил, на смеси E85 - 1774 силы. В пару к «восьмерке» предложен семиступенчатый «робот» CIMA.

Главный конкурент «Туатары», если Koenigsegg все-таки решится на новый рекорд, - это Jesko Absolut. Скоростная версия обычного «Йеско» тоже имеет сверхнизкий коэффициент лобового сопротивления (0,278) и в теории способна развить 532 километра в час. Правда, шведский гиперкар не такой мощный: его твин-турбо V8 5.0 выдает 1622 силы и 1500 Нм момента.
По материалам: Motor.ru
 

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