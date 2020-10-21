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Hyundai и Kia заплатят почти три миллиарда долларов за дефектные моторы
11:49 21.10.2020 |
Компании Hyundai и Kia вынуждены потратить почти три миллиарда долларов на устранение проблемы дефектных моторов семейства Theta II. Hyundai заплатит 1,8 миллиарда долларов, а Kia - 1,1 миллиарда. По оценкам Reuters, общий ущерб, нанесенный в том числе имиджу автопроизводителей, может достигать пяти миллиардов долларов.
О проблеме с двигателями в автомобилях Hyundai и Kia стало известно ещё в 2015 году: тогда сообщалось о случаях, когда моторы семейства Theta II объёмом 2,0 и 2,4 литра выходили из строя. Следующие несколько лет компании посвятили отзывным кампаниям - проблему устраняли бесплатно для владельцев.
Под отзыв попали, в том числе, модели Hyundai Sonata (2011-2019), Santa Fe (2019) и Santa Fe Sport (2013-2018), Veloster (2019) и Tucson (2014, 2015, 2019), а также новые Kia Optima, Sorento и Sportage, проданные на рынке США и Канады. В общей сложности ремонт потребовался 1,7 миллиона автомобилям. Вместе с тем обе компании пообещали пожизненную гарантию на проблемные двигатели.
На фоне новостей о проблемах Hyundai и Kia акции компаний упали в цене на 2,3 и один процент соответственно.
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