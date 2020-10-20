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Acura показала новый MDX
13:15 19.10.2020 |
Компания Acura показала, каким будет кроссовер MDX четвертого поколения. Официально рассекречен пока лишь прототип, но максимально приближенный к серийной машине. После ухода седана Acura RLX вседорожник займет место флагмана - этим и объясняется желание производителя сделать его самым роскошным, технологичным и темпераментным SUV в истории марки.
Как и предполагалось, Acura MDX сменил платформу. Это та же «тележка», что и у нового TLX, с передней подвеской на двойных поперечных рычагах. Кроссовер стал ниже и шире, а в колесной базе прибавил почти 76 миллиметров (до 2896).
Вкупе с удлинённым капотом, увеличенным на 152 миллиметра «расстоянием престижа» от лобового стекла до передней оси (в англоязычных странах его обозначают термином dash-to-axle) и сдвинутой к корме кабиной, всё это придало общему силуэту большей стремительности.
Между тем «передок» кроссовера по-прежнему венчает решетка радиатора Diamond Pentagon с трехмерным узором. Четырехэлементная светодиодная оптика JewelEye с росчерком ходовых огней в виде шиканы, как у прототипа Acura ARX-05, стала уже. В бампере появились боковые вентиляционные прорези; под ними расположились противотуманные фары.
Корма получилась менее выразительной, поэтому производитель упоминает только фонари, рисунок которых повторяет «графику» головной светотехники. Размер колес - 21 дюйм.
Салон «четвертого» Acura MDX преобразился ещё сильнее. Архитектурой он похож на TLX, но со своими особенностями. Например, кроссовер первым получил полностью цифровую «приборку» Acura Precision Cockpit с дисплеем на 12,3 дюйма и такой же экран мультимедиа, управлять которой можно с тачпада на центральной консоли.
Кроме того, вседорожник оснастили 1000-ваттной аудиосистемой ELS Studio 3D Signature Edition с 25 динамиками (в том числе шестью конусообразными сабвуферами из углепластика) и фоновой подсветкой Iconic Drive с возможностью выбора одной из 27 доступных цветовых схем.
В отделке интерьера «эм-ди-икса» использованы вставки из дерева с открытыми порами и металлическими вкраплениями, полированный алюминий и кожа Milano со скорректированной лицевой поверхностью. Ещё MDX достанутся новые спортивные кресла с более развитым профилем, регулировками в 16 направлениях, девятью режимами массажа, «градиентной перфорацией» и французской двойной прострочкой, а также огромная панорамная крыша.
Что касается техники, то ожидания оправдались лишь наполовину. Новый MDX в версии Type S всё-таки получит наддувный V6 3.0 с непосредственным впрыском, который развивает 360 лошадиных сил и 480 Нм крутящего момента, но базовым мотором останется «атмосферник» V6 3.5.
Оба агрегата будут сочетаться с десятидиапазонным автоматом и полноприводной трансмиссией Super Handling All-Wheel Drive (SH-AWD) четвертого поколения (опция для машин с V6). За торможение будут отвечать механизмы Brembo с четырехпоршневыми суппортами цвета слоновой кости.
Сборку новых Acura MDX наладят на заводе East Liberty в американском штате Огайо. Моторы будут собирать на площадке Anna, где производят гибридные силовые установки NSX. В продажу на североамериканском рынке обычный кроссовер поступит в начале следующего года, но версия Type S появится только летом. В России новинку можно не ждать - Acura свернула продажи ещё в 2016 году.
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