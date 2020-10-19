В США прошли испытания «керамического» двигателя для вертолётов

Проект FATE (Future Affordable Turbine Engine) предполагал разработку дешёвого в производстве и экономичного в эксплуатации газотурбинного двигателя для вертолётной техники.

В рамках работы над созданием мотора GE Aviation уже провела испытания двух прототипов нового двигателя, в конструкции которых широко используются керамические матричные композиты. Программа FATE стартовала в 2011 году.

Силовые установки, разработанные в рамках проекта, планируется ставить на разные типы вертолётной техники. По оценкам разработчиков из GE Aviation, использование керамики в конструкции перспективных двигателей позволит удешевить их производство за счёт упрощения производственного цикла и снизить стоимость эксплуатации благодаря значительно большему ресурсу керамических композитов по сравнению с традиционными материалами.

Программа предполагает создание линейки газотурбинных двигателей мощностью от 5000 до 10000 лошадиных сил. От существующих силовых установок перспективные двигатели должны отличаться на 35% меньшим потреблением топлива, на 20% большим сроком службы и на 45% меньшей стоимостью производства и обслуживания. Силовые установки проекта FATE будут выпускаться в нескольких вариантах.

По утверждению GE Aviation, проведённые испытания подтвердили выполнение всех этих требований. В общей сложности в рамках испытаний двигатели отработали 130 часов. В первую очередь силовые установки проекта FATE рассматриваются в качестве замены двигателей T700 вертолётов AH-64 Apache и UH-60 Black Hawk. Двигатели T700 в нескольких десятках версий выпускаются с 1973 года и имеют мощность от 6,1 до 7,4 киловатта.