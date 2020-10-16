Bentley представила «лёгкий» Flying Spur с мотором V8

Компания Bentley показала новую версию Flying Spur с двигателем V8, развивающим меньше лошадиных сил, чем W12. Вместе с мощностью сократилась и масса автомобиля, что, как заверяют в Bentley, сделало седан более «ориентированным на водителя».





Bentley Flying Spur V8 весит на 100 килограммов меньше, чем модификация с 6,0-литровым W12. При этом бóльшая часть веса ушла из носовой части за счёт установки более компактного двигателя, что привело к улучшению управляемости и манёвренности.

Под капотом установили 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом с системой отключения половины цилиндров при малых нагрузках - таким же оснащается Continental GT. Двигатель выдаёт 550 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента и работает в тандеме с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач и полным приводом с муфтой подключения передней оси.

С места до 100 километров в час «лёгкий» Flying Spur разгоняется за 4,1 секунды, а максимальная скорость составляет 318 километров в час. Для сравнения, седан с W12 мощностью 635 сил и 900 Нм момента тратит на разгон 3,8 секунды и может достигать скорости в 333 километра в час.





В списке оснащения Bentley Flying Spur присутствуют адаптивная подвеска Bentley Dynamic Ride с возможностью регулировки жёсткости пружин, опциональная 48-вольтовая активная система контроля поперечной устойчивости, а также полноуправляемое шасси.

Седан с V8 предложат в четырёх- и в пятиместной конфигурациях с почти безграничными возможностями персонализации. К первым клиентам в Европе автомобили отправятся в конце 2020 года, а глобальные поставки начнутся в следующем году.



