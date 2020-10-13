Rolls-Royce откажется от подсвеченной статуэтки «Духа экстаза»

Компания Rolls-Royce вынуждена отказаться от одной из самых популярных опций на европейском рынке - подсвеченной статуэтки «Духа экстаза». Дело в том, что этот элемент декора нарушает новые стандарты безопасности, действующие на территории Евросоюза. Как сообщает The Daily Mail, клиентам, заказавшим статуэтку с подсветкой, вернут деньги либо заменят статуэтку на обычную.

С 2016 года и до недавнего времени эта опция была одна из самых популярных, её можно было заказать за 3,5 тысячи фунтов стерлингов (350 тысяч рублей по нынешнему курсу). Возможность установить просвечивающуюся статуэтку до сих пор предусмотрена на сайте Rolls-Royce, однако по факту она уже не доступна. Причина - новые стандарты безопасности, которые исключают возможность устанавливать какие-либо светящиеся декоративные элементы на переднюю часть кузова автомобиля.

Теперь Rolls-Royce не только не может устанавливать такую статуэтку, но и должен заменить подсвечивающийся «Дух экстаза» на стандартный посеребрённый на автомобилях, которые уже успели передать клиентам. Таким образом, компании предстоит отозвать проданные машины и привести их в соответствие с новым регламентом безопасности.

Статуэтка с подсветкой, хоть и пользовалась популярностью среди клиентов Rolls-Royce, но все же уступала по количеству заказов другой опции - «Звёздному небу». Это 1340 маленьких огней, сияющих на потолке, которые воспроизводят звездное небо любой точки Земли.