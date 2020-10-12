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Пожилые водители оказались менее опасны, чем средневозрастные
17:25 12.10.2020 |
Американский страховой институт дорожной безопасности (Insurance Institute for Highway Safety, IIHS) провел исследование и установил, что 70-летние автомобилисты реже становятся участниками смертельных аварий, чем водители в возрасте 35-54 лет, а значит они менее опасны на дороге.
В последние два десятилетия в США удвоилось количество пожилых за рулём. Но, вопреки распространённому мнению об опасном вождении этой категории автомобилистов из-за ухудшение зрения и снижение когнитивных функций у стариков, за этим не последовал всплеск аварий. Из отчёта, опубликованного IIHS, следует, что среди 70-летних водителей происходит меньше ДТП со смертельным исходом чем у людей среднего возраста - и на одного человека, и из расчёта на милю пройденного пути.
Эксперты указывают на несколько факторов. Во-первых, автомобили стали безопаснее, во-вторых, инфраструктура стала более развитой, а в-третьих, выросло качества жизни и улучшилось состояния здоровья пожилых граждан.
По данным страховщиков, в период с 1997 по 2018 количество аварий на одного водителя 70 лет и старше снизилось на 43 процента. В то же время число ДТП с летальным исходом, в которые попадают автомобилисты среднего возраста, сократилось на 21 процент.
В прошлом году британское министерство транспорта опубликовало собственное исследование причин смертельных аварий и ДТП с тяжкими последствиями. Выяснилось, что неоправданно медленная езда приводит к трагедиям так же, как и слишком быстрая.
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