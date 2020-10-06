Составлен рейтинг худших и лучших шин для кроссоверов

Немецкое издание AutoBild выбрало 10 новых моделей нешипо­ванных шин размер­ности 225/55 R17 и протестировало их на кроссоверах на разных покрытиях - льду, снегу, влажном и сухом асфальте. По результатам испытаний был составлен рейтинг лучших и худших покрышек для этого сегмента автомобилей.

Для эксперимента выбрали дорогую и бюджетную резину разных брендов, разница в цене между которой достигает 63 процентов. Каждый комплект удостоился одной из четырёх оценок: «отлично», «хорошо», «удовлетвори­тельно» и «не рекомендовано к покупке».

Лучшими оказались модели Goodyear UltraGrip Performance +, Bridgestone Blizzak LM005, Michelin Alpin 6 и Vredestein Wintrac Pro, а хуже всего себя проявили покрышки китайского бренда Syron.

Бренд Модель Оценка Goodyear UltraGrip Performance + Отлично Bridgestone Blizzak LM005 Отлично Michelin Alpin 6 Отлично Vredestein Wintrac Pro Отлично Toyo Observe S944 Хорошо Dunlop Winter Sport 5 Хорошо Uniroyal MS plus 77 Удовлетворительно Maxxis Premitra Snow WP6 Удовлетворительно Syron Everest 1 Plus Не рекомендовано к покупке Duraturn Mozzo Winter Не рекомендовано к покупке

Шины, заработавшие высшую оценку, хвалили за короткий тормозной путь на асфальтовом покрытие, а также за хорошее сцепление на скользкой дороге, - таким поведением отличились покрышки Goodyear и Bridgestone. Michelin в свою очередь оказались наиболее стойкие к износу, а также достойно проявили себя на разгоне и торможении на снегу. Vredestein отметили за точность в поворотах и на высоких скоростях, а Toyo - за устойчивость к аква­планиро­ванию. Похвалы удостоилась и бюджетная марка Maxxis - специалисты отметили её прогресс.

Один из аутсайдеров рейтинга, Syron Everest 1 Plus, показал плохой результат на асфальте: тормозной путь кроссовера, обутого в эту резину, со 100 километров в час составил 58,5 метра, то есть на 15 метров больше результата Bridgestone. Не за что было похвалить и комплект Duraturn Mozzo Winter.