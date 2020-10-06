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Составлен рейтинг худших и лучших шин для кроссоверов
09:56 06.10.2020 |
Немецкое издание AutoBild выбрало 10 новых моделей нешипованных шин размерности 225/55 R17 и протестировало их на кроссоверах на разных покрытиях - льду, снегу, влажном и сухом асфальте. По результатам испытаний был составлен рейтинг лучших и худших покрышек для этого сегмента автомобилей.
Для эксперимента выбрали дорогую и бюджетную резину разных брендов, разница в цене между которой достигает 63 процентов. Каждый комплект удостоился одной из четырёх оценок: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «не рекомендовано к покупке».
Лучшими оказались модели Goodyear UltraGrip Performance +, Bridgestone Blizzak LM005, Michelin Alpin 6 и Vredestein Wintrac Pro, а хуже всего себя проявили покрышки китайского бренда Syron.
|Бренд
|Модель
|Оценка
|Goodyear
|UltraGrip Performance +
|Отлично
|Bridgestone
|Blizzak LM005
|Отлично
|Michelin
|Alpin 6
|Отлично
|Vredestein
|Wintrac Pro
|Отлично
|Toyo
|Observe S944
|Хорошо
|Dunlop
|Winter Sport 5
|Хорошо
|Uniroyal
|MS plus 77
|Удовлетворительно
|Maxxis
|Premitra Snow WP6
|Удовлетворительно
|Syron
|Everest 1 Plus
|Не рекомендовано к покупке
|Duraturn
|Mozzo Winter
|Не рекомендовано к покупке
Шины, заработавшие высшую оценку, хвалили за короткий тормозной путь на асфальтовом покрытие, а также за хорошее сцепление на скользкой дороге, - таким поведением отличились покрышки Goodyear и Bridgestone. Michelin в свою очередь оказались наиболее стойкие к износу, а также достойно проявили себя на разгоне и торможении на снегу. Vredestein отметили за точность в поворотах и на высоких скоростях, а Toyo - за устойчивость к аквапланированию. Похвалы удостоилась и бюджетная марка Maxxis - специалисты отметили её прогресс.
Один из аутсайдеров рейтинга, Syron Everest 1 Plus, показал плохой результат на асфальте: тормозной путь кроссовера, обутого в эту резину, со 100 километров в час составил 58,5 метра, то есть на 15 метров больше результата Bridgestone. Не за что было похвалить и комплект Duraturn Mozzo Winter.
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