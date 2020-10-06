Нидерланды начнут использовать водородные поезда. Тестовые испытания прошли успешно

Как сообщают источники, в Нидерландах в скором времени появятся водородные поезда, причём не в рамках тестирования, а в качестве полноценных участников железнодорожного движения.

В начале этого года региональный оператор Arriva Netherlands успешно провёл двухнедельные испытания, во время которых водородный поезд две недели каждую ночь курсировал между Гронингеном и Леуварденом, имитируя работу региональных и скоростных поездов. Эксплуатация была сопоставима с регулярными рейсами оператора, при этом ожидаемый расход топлива подтвердился, процесс заправки оказался быстрее, чем ожидала компания, а ещё поезд был вдвое тише, чем дизельные поезда, работающие на той же линии.

Известно, что Arriva Netherlands собирается запустить водородный поезд между Гронингеном и Стадсканалом, а также на линии Wunderline до немецкого города Леер.

Тендер за закупку водородных поездов будет запущен в следующем году, но для их ввода в эксплуатацию потребуется финансирование и разрешения. Вполне вероятно, в итоге будут закуплены те же поезда, которые участвовали в тестировании. Это Coradia iLint французской компании Alstom, о котором мы писали ещё в 2016 году.