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Автопилот Tesla оказался хуже, чем системы помощи у Mercedes-Benz, BMW и Audi
13:04 05.10.2020 |
Независимая организация Euro NCAP опубликовала результаты испытаний систем помощи водителю на 10 автомобилях. Оценивалась работа системы Highway Assist, которая поддерживает расстояние до впередиидущей машины (адаптивный круиз-контроль) и удерживает транспортное средство в пределах полосы. Оказалось, что автопилот на Tesla справляется с этой задачей хуже, чем электронные ассистенты Mercedes-Benz, BMW и Audi.
В тестах приняли участие Tesla Model 3, Audi Q8, BMW 3-Series, Mercedes-Benz GLE, Volvo V60, Volkswagen Passat, Peugeot 2008, Nissan Juke, Ford Kuga и Renault Clio. Работу электроники оценивали по двум критериям: баланс между вмешательством компьютера и вовлечением водителя в процесс, а также обеспечение безопасности в критических ситуациях. По результатам испытаний автомобилям выставляли одну из четырёх оценок: Entry (начальная), Moderate (умеренная), Good (хорошая) и Very Good (очень хорошая).
Высшей оценки удостоились Mercedes-Benz GLE, BMW 3 серии и Audi Q8. Специалисты по безопасности отметили, что у перечисленных моделей система не позволяет водителю отвлечься, но при этом выполняет свою функцию ассистента. Вместе с тем она реагирует в экстренных ситуациях, когда человек может потерять контроль над машиной.
Единственная модель, которой поставили оценку «хорошо», оказалась Ford Kuga. Несмотря на то, что этот автомобиль массового сегмента, система достойно справилась с испытаниями.
Оценку Moderate получили Volkswagen Passat, Nissan Juke и Volvo V60, и, неожиданно, Tesla Model 3, которая оснащена самым прогрессивным автопилотом среди участников тестов. Электронику электромобиля назвали «авторитарной»: система не взаимодействует с водителем, а полностью берёт управление на себя. В результате водитель может отвлечься и даже уснуть.
Хуже всего с испытанием справились Renault Clio и Peugeot 2008, результаты работы электроники которых назвали «скромными». При этом специалисты подчеркнули, что за рулём этих автомобилей водитель наверняка не будет отвлекаться от дороги, полностью полагаясь на ассистентов.
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