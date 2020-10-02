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У нового Kia Sorento появилась внедорожная версия X-Line
09:55 02.10.2020 |
Линейка новых Kia Sorento пополнилась внедорожной версией X-Line с увеличенным клиренсом, перекалиброванным шасси, более практичными бамперами и безальтернативным полным приводом. Пока Sorento X-Line заявлены для рынка США, но в будущем географию продаж могут расширить.
Презентация Kia Sorento X-Line прошла в Северной Америке, и именно в Новом Свете приподнятый кроссовер поступит в продажу первым. Относительно обычных Sorento четвёртого поколения дорожный просвет увеличен на 25 миллиметров, так что клиренс Sorento X-Line достигает 211 миллиметров. Прибавка достигается за счёт иных настроек шасси, установки 20-дюймовых легкосплавных дисков и шин с более высоким профилем.
Внешне Kia Sorento X-Line легко узнать по массивным рейлингам на крыше, декоративным вставкам на крыльях, а также по оригинальным бамперам с защитными вставками из некрашеного пластика и алюминия. Алгоритмы работы полного привода дополнены режимом «Снег», в списке базового оборудования Sorento X-Line есть система помощи при спуске.
Другие особенности, показанные на комплектации X-Line, доступны для всех североамериканских Sorento. Например, кроссоверы для США можно заказать в шестиместной конфигурации салона с раздельными креслами второго ряда, а шайба выбора ездовых режимов уступила место привычному для американцев фиксируемому селектору.
Ещё «американские» Kia Sorento отличаются от версий для других стран гаммой двигателей. Базовые кроссоверы оснащаются 194-сильным (247 Нм) бензиновым «атмосферником» объёмом 2,5 литра в тандеме с 8-скоростным «автоматом». У топ-версий - бензиновая 285-сильная (421 Нм) «турбочетвёрка» 2.5 и 8-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Kia Sorento с 2,5-литровыми моторами могут быть передне- и полноприводными.
Особняком стоит гибридный Sorento с «турбочетвёркой» 1.6, электромотором, встроенным в 6-диапазонный «автомат» и батареей на 1,5 киловатт-часа. Общая отдача бензин-электрического кроссовера - 230 лошадиных сил и 350 Нм, однако полный привод гибриду не положен.
Цены Kia Sorento для США пока не названы, но известно, что в продаже новинка появится до конца года.
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