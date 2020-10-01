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Кроссовер Buick Electra получил «космический» дизайн
12:52 01.10.2020 |
На мотор-шоу Auto China 2020 состоялась мировая премьера концепта Buick Electra. Электрический кроссовер с дверями «крылья бабочки» демонстрирует, в каком ключе будут выполнены будущие «зеленые» модели бренда, а также выступает витриной для новых технологических решений. Дизайн шоу-кара вдохновлен космической тематикой.
Разработка концепта Buick Electra велась в стенах Паназиатского технического автомобильного центра General Motors (PATAC), расположенного в Шанхае, а его название - это отсылка к одноименной модели, выпускавшейся в период между 1959 и 1990 годом.
Язык дизайна, выраженный в обилии гладких поверхностей и общей стремительности профиля, получил название potential energy, или «потенциальная энергия». Так, по словам компании, будут выглядеть будущие электрические модели Buick. «Электра» покоится на 23-дюймовых колесах с аэродинамическим дизайном и освещает пространство вокруг с помощью светодиодной матричной оптики, состоящей из «параметрических математических струн».
Большое влияние на команду стилистов оказала тема исследований космоса, поэтому шоу-кар в некотором роде похож на футуристичный спускаемый аппарат. Под прозрачным куполом кабины скрывается просторный салон без традиционной передней панели, главный элемент которого - изогнутый дисплей с высокой плотностью пикселей.
Руль складывается - а значит концепт оснащен автопилот. Кресла, установленные на изящных опорах, «парят» в воздухе для создания эффекта невесомости; вставки цвета «медистое золото» по периметру «воссоздают атмосферу открытого космоса».
В оснащение шоу-кара входят скрытая система кондиционирования, фоновая подсветка, электронное зеркало заднего вида, проекционный дисплей с технологией дополненной реальности и голосовой ИИ-ассистент.
А в основе концепта Buick Electra лежит масштабируемая электрическая платформа с двухмоторной силовой установкой Ultium Drive. Её мощность - 435 киловатт, или 591 лошадиная сила. Этого достаточно, чтобы «Электра» разгонялась до ста за 4,3 секунды. Источником тока выступает батарея Ultium с беспроводной системой управления wBMS.
В ней на 90 процентов меньше проводов, чем в обычной, а ещё wBMS может проверять состояние аккумулятора в реальном времени и позволяет добавлять новые функции через обновление ПО «по воздуху». Без подзарядки электрический «Бьюик» проезжает 660 километров.
Создатели Buick Electra не забыли и о перспективных технологиях мобильности будущего: шоу-кар поддерживает протокол V2X (передача данных между автомобилем и объектами инфраструктуры), а также может построить маршрут «от двери до двери» - для «последней мили» пригодится скейтборд, закрепленный под задним бампером.
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