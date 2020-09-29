В IDC считают, что к 2024 году те или иные средства автоматизации будут в половине выпускаемых машин





Постепенное внедрение множества взаимосвязанных технологий сделает возможным переход к полностью самоуправляемым транспортным средствам. Однако пока выпуск таких автомобилей остаются скорее целью на будущее, чем реальностью ближайших лет. Несмотря на колоссальные вложения в разработку, автоматизация будет внедряться в автомобилях постепенно.

Впрочем, даже первые шаги на этом пути позволяют повысить безопасность и эффективность эксплуатации транспортных средств, так что автоматизация той или иной степени будет встречаться в новых моделях все чаще. По прогнозу IDC, количество транспортных средств, способных работать, по крайней мере, с базовым уровнем автономности, увеличится с 31,4 миллиона единиц в 2019 году до 54,2 миллиона единиц в 2024 году, что соответствует среднегодовому росту на 11,5%.

Отраслевое определение уровня автономности дано в стандарте SAE J3016. Его можно изложить так:

Уровень SAE Level 0 - без автоматизации: все динамические задачи вождения выполняются водителем-человеком.

Уровень SAE Level 1 - помощь водителю: функции автономного вождения могут ситуативно помогать, обеспечивая либо активное рулевое управление, либо торможение или ускорение в определенных задачах динамического вождения. Водитель остается ответственным за управление автомобилем и все другие функции, связанные с движением.

Уровень SAE Level 2 - частичная автоматизация вождения: функции автономного вождения могут ситуативно помочь, обеспечивая как активное рулевое управление, так и поддержку торможения или ускорения в конкретных задачах динамического вождения. Ожидается, что водитель будет оставаться внимательным, контролировать ситуацию и отвечать за все другие динамические функции.

Уровень SAE Level 3 - условная автоматизация: система автономного вождения (ADS) будет выполнять все задачи динамического вождения вместо водителя в определенных условиях окружающей среды и дорожных условий. Водитель всегда должен оставаться готовым вмешаться и взять под контроль транспортное средство, если ADS сочтет такой запрос необходимым.

Уровень SAE Level 4 - высокая степень автоматизации: при включении ADS может выполнять все задачи динамического вождения в определенных условиях окружающей среды и дорожных условий (часто называемых областью рабочего проектирования системы). Присутствие или внимание водителя не требуется.

Уровень SAE Level 5 - полная автоматизация вождения: при включении ADS может автономно выполнять все динамические задачи вождения во всех комбинациях дорожного покрытия и условий окружающей среды. Присутствие или внимание водителя не требуется.

Хотя полностью ручные автомобили с водителем (SAE Level 0) в настоящее время образуют большинство, их доля в объеме выпуска в течение прогнозируемого периода будет уменьшаться. Достижения технологии, государственное регулирование и заинтересованность потребителей приведут к тому, что машины с некоторой степенью автоматизации (SAE Level 1-5) будут составлять более 50% всех автомобилей, произведенных к 2024 году.

При этом крупнейшими категориями будут транспортные средства, способные к автономности уровней SAE Level 1 и 2. Поскольку при использовании этих технологий водители должны сохранять бдительность и осуществлять полный оперативный контроль, их внедрение связано с наиболее приемлемым уровнем риска и ответственности - как для производителей транспортных средств, так и для государственных регулирующих органов.

Поставки автомобилей SAE Level 3 тоже будут расти, но этот сегмент будет относительно небольшим. Что касается полностью самоуправляемых автомобилей с поддержкой SAE Level 4 и 5, они останутся амбициозной целью. Для разработки и внедрения этих транспортных средств необходим значительный прогресс в технологиях, готовности и доверии клиентов, а также в государственном регулировании. В IDC ожидают, что суммарный выпуск машин SAE Level 3 и 4 к 2024 году превысит 850 000 штук, но на появление на рынке машин SAE Level 5 течение прогнозируемого периода можно не рассчитывать.