Финансовые новости
- |
- 25.09.20
- |
- 13:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Новый Rolls-Royce Ghost Extended по комфорту приблизился к Phantom
12:14 25.09.2020 |
Компания Rolls-Royce официально представила удлиненный Ghost Extended второго поколения, хотя на фотографиях машину показали ещё во время презентации обычного «Призрака». Главное отличие от простого Ghost - увеличенная на 170 миллиметров колесная база. Причем по запасу места в ногах задних пассажиров седан обошел даже более крупный Phantom.
Длина, ширина и высота Rolls-Royce Ghost Extended составляют 5716, 2148 и 1571 миллиметр соответственно. Колесная база - 3465 миллиметров против 3295 у обычного «Госта». Весь прирост - а это 170 миллиметров - пошел на увеличение запаса места в ногах задних пассажиров: по этому показателю седан уступает только Phantom Extended, который растянулся на 5962 миллиметра при базе в 3752 миллиметра. Понятно, что при таких размерах второму ряду здесь уделено больше внимания, чем когда-либо.
Во-первых, для Ghost Extended впервые можно заказать откидывающиеся кресла Serenity, предлагающие уровень комфорта, сопоставимый с бизнес-джетами. Во-вторых, между задними сиденьями встроен холодильник для шампанского - но и он не совсем обычный.
Компания Rolls-Royce проконсультировалась с Master Sommelier (самый высокий уровень сертификации Court of Master Sommeliers, главного органа, экзаменующего сомелье во всем мире) и выяснила, что оптимальная температура подачи невинтажного шампанского - шесть градусов, а винтажного - около 11. И теперь этот холодильник работает в двух режимах.
В остальном удлиненный Ghost не отличается от своего «короткого» собрата. Для модели предлагается точка доступа WiFi, лазерные фары Brilliance, бьющие лучом на 600 метров, система очистки воздуха Micro-Environment Purification System (MEPS) и «самый современные проекционный дисплей». Также здесь есть подвеска с системой Planar, которая состоит из демпфера верхнего поперечного рычага, набора стереокамер Flagbearer, подключенных к электронноуправляемым амортизаторам, и самовыравнивающихся пневмостоек.
Под капотом - 6,75-литровый V12 с двумя турбокомпрессорами, который выдаёт 571 лошадиную силу и 850 Нм крутящего момента (доступен уже на 1600 оборотах в минуту). В паре с мотором работает восьмидиапазонный «автомат». Динамические показатели Ghost Extended такие же, как у обычного Ghost: до ста полноприводный седан разгоняется за 4,8 секунды; максимальная скорость ограничена на отметке 250 километров в час.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Новый пылесос правительства. Как повысят налоги под видом заботы об экологии
|Допа страхует Гепу. Почему Добкин и Кернес снова сошлись вместе в Харькове
|The Show Must Go UN. Как Владимир Зеленский в ООН предложил на экспорт хорошее впечатление
|Атака антикоррупционеров. Зачем Запад поручил Шабунину мочить Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Amazon запускает игровой облачный сервис Luna
|Новый Rolls-Royce Ghost Extended по комфорту приблизился к Phantom
|Tesla представила свои «бисквитные» аккумуляторы, которые сделают электромобили дешевле
|Представлен первый автоматический умный дверной замок Xiaomi
|Amazon представила автономную летающую камеру видеонаблюдения для дома
|Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан
Это интересно
|BMW представила новые M3 и M4 с огромными «ноздрями» и механической коробкой
|Cтриминговый сервис Samsung TV Plus добрался до смартфонов компании
|YouTube задействует ИИ-алгоритм для присвоения роликам возрастных ограничений
|Представлен новый Opel Mokka: цены, моторы и сроки появления на рынке
|39% сотрудников используют личные устройства для доступа к корпоративным данным
|Разработкой нового Volkswagen Passat займутся специалисты Skoda
|Операция DisrupTor: в США и Европе арестовано 179 торговцев в даркнете