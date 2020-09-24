BMW представила новые M3 и M4 с огромными «ноздрями» и механической коробкой

Компания BMW представила седан M3 и купе М4 шестого поколения, которым достались гигантские «ноздри» решётки радиатора, механическая трансмиссия и 510-сильный двигатель в версии Competition.

Новинки получили дизайн в стиле BMW 4 серии, радикально сменившем внешность в июне прошлого года. Передок обеих моделей венчает двойная решётка радиатора, занимающая всю центральную часть. На неё же крепится табличка с номером. Помимо этого, автомобили получили более рельефный капот с вентиляционными отверстиями, пересмотренную светодиодную оптику, крышу из усиленного углеволокном полимера и два фирменных оттенка кузова: зелёный Isle of Man Green и жёлтый Sao Paolo Yellow.





Седан и купе приводит в движение новая 3,0-литровая «битурбошестёрка», развивающая в стандартной версии 480 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента, а в мощной Competition - 510 сил и 650 Нм момента.

BMW M3

В первом варианте оба автомобиля разгоняются с места до 60 миль (96 километров) в час за 4,1 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на уровне 250 километров час, а с пакетом M Driver увеличивается до 290 километров в час. Мощная версия Competition тратит на разгон до 96 километров в час 3,8 секунды и имеет ту же максимальную скорость.

По умолчанию М3 и М4 оснащены шестиступенчатой «механикой» и приводом на задние колёса. Такая трансмиссия весит на 22,7 килограмма меньше, чем восьмидиапазонный автомат, и, как заявляет BMW, способствует лучшей развесовке. Для Competition же доступна только автоматическая коробка передач, а также полный привод M xDrive с задним активным дифференциалом M. За доплату ими можно оснастить и стандартные модели.

BMW M4

Новинки оборудованы адаптивной подвеской Adaptive M, рулевым управлением M Servotronic, шестипоршневыми 380-миллиметровыми тормозами спереди и однопоршневыми 370-миллиметровыми сзади. Опционально доступна карбон-керамическая тормозная система с позолоченными суппортами, а также дисками размером 400 мм спереди и 380 мм сзади.

Также предлагается пакет M Carbon, который представляет собой набор пластиковых элементов, армированных углеродным волокном. В него входит задний спойлер, диффузор и крышки зеркал заднего вида. Сиденья в салоне можно заменить на карбоновые, которые весят на 9,5 килограмма меньше стандартных.

M3 и M4 положены кованые легкосплавные диски размерностью 18 дюймов спереди и 19 дюймов сзади, а Competition оборудована 19-дюймовыми передними и 20-дюймовыми задними колёсами с полированным ободом.