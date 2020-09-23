Представлен новый Opel Mokka: цены, моторы и сроки появления на рынке

В штаб-квартире Opel в Рюссельсхайме состоялась мировая премьера Opel Mokka второго поколения, в ходе которой объявили цены и сроки появления модели на европейском рынке. Кроссовер доберётся до дилеров в начале 2021 года и сразу будет доступен как с обычными двигателями, так и с полностью электрической силовой установкой. Цены на базовый Mokka начинаются от 19 990 евро, а электромобиль обойдётся в 32 990 евро без учёта субсидий.





Облик кроссовера рассекретили ещё в начале лета этого года. Модель разительно отличается от предшественника и, как заявили в компании, «определяет развитие дизайна будущих автомобилей Opel на 10 лет вперед». Новинка получила объединённые под хромированным кантом в единую деталь фары и радиаторную решётку - такое оформление передней части станет обязательным атрибутом последующих моделей. Кроме того, у Mokka эффектная двухцветная окраска кузова: в контрастный цвет выкрашены не только стойки и крыша, но и капот с радиаторной решёткой.

Изменились и габариты: кузов стал короче на 125 миллиметров (4150 мм), а расстояние между осями увеличилось на символические два миллиметра. Передний свес уменьшился на 61 миллиметр, задний - на 66 миллиметров. Объём багажника под полкой равен 350 литрам.

Салон выполнен в минималистичном стиле. Новый Opel Mokka получил полностью цифровой кокпит нового поколения Pure Panel, который состоит из двух экранов: 12-дюймовой виртуальной приборной панели и 7- либо 10-дюймового (в зависимости от комплектации) дисплея мультимедийной системы.

В списке доступного оборудования заявлены беспроводная зарядка, водительское кресло с функцией массажа, адаптивные светодиодные матричные фары, круиз-контроль, система мониторинга рядности движения и камера заднего вида с углом обзора 180 градусов.

В Европе кроссовер предложат с базовыми двигателями: бензиновым объёмом 1,2 литра мощностью 100 либо 130 лошадиных и 1,5-литровым дизелем (110 сил). Пару им составят шестиступенчатая механическая коробка передач либо восьмидиапазонный «автомат». Привод - только передний.

Электрический Mokka-e укомплектован 136-сильным электромотором, который питает батарея ёмкостью 50 киловатт-часов. Она обеспечивает электрокару запас хода на уровне 324 километров по циклу WLTP, а максимальная скорость ограничена на отметке 150 километров в час. На подзарядку до 80 процентов будет уходить около получаса. Opel даёт гарантию на батарею на восемь лет либо 160 тысяч километров.







