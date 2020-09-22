Названы причины непопулярности электромобилей

Производитель смазочных материалов Castrol провел исследование и выяснил причины, по которым электромобили пока не стали популярными. Опросив около 10 тысяч респондентов, компания составила список из пяти так называемых критических точек, преодолев которые можно рассчитывать на стремительный переход от ДВС к электротяге.

Выводы, содержащиеся в отчете под названием Accelerating The EVolution, основаны на опросе 9 тысяч автовладельцев, 750 транспортных управляющих и 30 представителей автомобильной отрасли (в основном это сотрудники фирм-поставщиков компонентов и компаний, занятых в производстве батарей). По их мнению, главная критическая точка на пути к массовости электромобилей - это цена. Две третьих (63 процента) потенциальных покупателей считают, что сейчас стоимость завышена, а идеальной называют 36 тысяч долларов.

Второй важный момент - время зарядки. Опрошенные Castrol готовы ждать не больше 31 минуты - столько в среднем длится ланч. Хотя это и больше, чем водители машин с ДВС обычно тратят на отдых во время продолжительных поездок: как правило, такие остановки длятся около 21 минуты. Что касается запаса хода, то идеальным респонденты считают 469 километров - и такими показателями сейчас могут похвастаться единицы: Tesla, Volkswagen, Rivian и Lucid.