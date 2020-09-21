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Заряжаемые гибриды не угодили экологам
16:47 21.09.2020 |
Европейская федерация транспорта и окружающей среды (Transport & Environment) при поддержке британского офиса экологической организации Greenpeace проверила реальные показатели вредных выбросов подключаемых гибридов. Тесты показали, что производители занижают их более чем в 2,5 раза.
Согласно документу, среднестатистический гибрид типа PHEV (plug-in hybrid electric vehicle) за весь период эксплуатации выбрасывает в атмосферу до 28 тонн углекислого газа. Для сравнения: классический гибрид выделяет 33 тонны, а бензиновый и дизельный автомобили - 39 и 41 тонну соответственно. Особняком снова стоят электрокары, показатель которых всего 3,8 тонны CO₂, - но шведская Polestar уже объяснила, что методика подсчета должна включать в том числе выбросы парниковых газов при производстве, и тогда цифры не выглядят такими уж радужными.
Федерацию транспорта и окружающей среды также беспокоят реальные показатели выбросов CO₂ на километр пробега: вместо заявленных 44 граммов, в среднем заряжаемые гибриды выбрасывают 117 граммов, что в 2,5 раза больше паспортных значений. Впрочем, это все же меньше, чем у машин с классическими ДВС. При этом большинство протестированных PHEV-моделей запускают двигатель даже в режиме движения на электротяге - чаще всего это происходит при включении климат-контроля.
Для решения проблемы экологи предлагают следующие меры: во-первых, повысить налоги для покупателей заряжаемых гибридов; во-вторых, лишить их специального статуса, ведь, по сути, они ничем не лучше современных негибридных автомобилей; в-третьих, в будущем полностью запретить продажу машин с двигателем внутреннего сгорания и стимулировать продажи чистых электромобилей.
Однако и они на самом деле на такие экологичные, как принято считать. Марка Polestar рассчитала, что на этапе производства кроссовера с традиционным двигателем внутреннего сгорания (в качестве примера компания взяла Volvo XC40) в атмосферу выбрасывается 14 тонн эквивалента CO₂. Показатель электрического Polestar 2 и батареи к нему - 24 тонны. Во время эксплуатации XC40 добавит еще 41 тонну, а «двойка» - 23 тонны, если использовать смешанные источники электроэнергии, и 0,4 тонны - при условии, что электричество получают только из возобновляемых источников.
Чтобы показатели суммарных выбросов парниковых газов электромобиля и машины с ДВС сравнялись, нужно проехать на электротяге минимум 50 тысяч километров.
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