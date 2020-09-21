General Motors представил 1000-сильный мотор для электрокаров

Концерн General Motors раскрыл некоторые детали новой электрической силовой установки. Архитектура ляжет в основу будущих моделей, которые компания планирует выпускать до 2023 года.

Семейство Ultium Drive представляет собой пять взаимозаменяемых модулей и три электродвигателя с различными характеристиками. Новая платформа позволяет подобрать оптимальную мощность, крутящий момент и энергоэффективность силовой установки.

На основе модульной схемы компания сможет производить электромобили с тягой на любую ось. Отдача силовой установки составит от 235 до 1000 лошадиных сил.

Семейство Ultium Drive

На базе новой платформы GM сможет выпускать как габаритные внедорожные грузовики, так и скоростные электрокары. Среди марок, которые оснастят семейством Ultium Drive, станут модели Chevrolet, Cadillac, GMC и Buick. Первым автомобилем, который получит модульную платформу, станет электропикап GMC Hummer. Отдача его силовой установки составит 1000 лошадиных сил. Кроме того, на новой схеме может быть построена электрическая версия Chevrolet Corvette.





По словам представителей концерна, платформа Ultium Drive будет более отзывчивой, чем ДВС-аналоги и позволит точнее контролировать мощность и крутящий момент. До 2023 года компания планирует выпустить два десятка электромобилей, построенных на новой модульной архитектуре.