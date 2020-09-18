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Bentley показала роскошный Continental GT от ателье Mulliner
13:57 18.09.2020 |
Придворное ателье Bentley Mulliner подготовило новую роскошную версию купе Continental GT с эксклюзивным оформлением экстерьера и интерьера. Новинку покажут на автовыставке Salon Privé в британском дворце Бленхейм 22 сентября, где он дебютирует вместе с Bentley Mulliner Bacalar.
Спереди Continental GT получил серебристую решётку радиатора Double Diamond («Двойной бриллиант») и фирменные вентиляционные отверстия в передних крыльях. Также экстерьер модели отличается особыми корпусами зеркал заднего вида, иллюминацией порогов и шильдиками Mulliner. Новые 22-дюймовые колёсные диски с девятью спицами украшает значок Bentley, который всегда находится в вертикальном положении.
Отделка салона сочетает два цвета, один из которых вторит оттенку кузова, и контрастную прострочку Diamond in Diamond на сиденьях, дверных картах и передней панели. Для заказа доступно восемь различных трёхцветных комбинаций из палитры Bentley.
Каждый ромб в отделке салона выполнен с помощью 712 отдельных стежков. Чтобы оформить весь интерьер, мастера сделали около 400 000 стежков - такая работа заняла у ателье полтора года. Орнамент с ромбами на центральной консоли вырезан путём алмазной фрезеровки. По центру расположены аналоговые часы, а пассажирская сторона панели украшена силуэтом автомобиля и «автографом» Mulliner.
Для Continental GT Mulliner можно выбрать один из двух силовых агрегатов: 6,0-литровый W12 мощностью 635 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента или 4,0-литровый V8 мощностью 550 сил (770 Нм). Пару обоим моторам составляет восьмидиапазонный «робот» и система полного привода. По умолчанию купе оснащается 48-вольтовой системой подавления кренов Bentley Dynamic Ride.
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