Mercedes-Benz опередил всех по внедрению твердотельных батарей

Появление на рынке транспортных средств с твердотельными батареями в качестве стандартного оснащения ожидалось не раньше середины этого десятилетия. Однако Mercedes-Benz с новым электробусом eCitaro G оказался впереди всех.

Новый Mercedes-Benz eCitaro G - первый серийный городской автобус, оснащенный твердотельными аккумуляторами. Они имеют очень высокую плотность энергии, которая примерно на 25% больше, чем предстоящее поколение традиционных литий-ионных батарей с жидким электролитом. Результатом является впечатляющее содержание энергии 441 кВт*ч для нового eCitaro G. Эта технология батарей также свободна от химического элемента кобальта и поэтому особенно экологична при производстве компонентов.

Особенно поражает длительный срок службы тх батарей. Поэтому при покупке eCitaro предоставляется стандартная гарантия для высоковольтной батареи на срок до 10 лет или до 280 МВт*ч пропускной способности на батарейный блок.

Поскольку твердотельные аккумуляторы ограничены по своей емкости быстрой зарядки, компания Mercedes-Benz предлагает новое поколение ранее использовавшихся батарей NMC в качестве альтернативы. Они подходят для высоких токов во время зарядки большой мощности.

Новое поколение батарей NMC имеет значительно большую емкость, что означает увеличенный запас хода транспортного средства. При емкости около 33 кВт*ч вместо 24 кВт*ч на одним модуль и максимальном количестве установленных модулей общая емкость составляет 396 кВт*ч. С точки зрения геометрических размеров новые призматические NMC-батареи идентичны используемым в настоящее время батареям и имеют одинаковые соединения. Это означает, что транспортные операторы, использующие нынешний eCitaro, смогут фактически увеличить запас хода своих транспортных средств, перейдя на новые аккумуляторы.

18,125-метровый сочлененный автобус eCitaro G оснащается двумя электромотор-колесами мощностью по 125 кВт каждый (2 х 485 Нм) и может перевозить до 157 пассажиров. В комплектацию входят светодиодные фары головного света и различные системы активной безопасности, в частности помощи при торможении Preventive Brake Assist и обнаружения препятсвий в слепых зонах Sideguard Assist

Mercedes-Benz решительно продолжает свой путь к электрификации городских автобусов: новый eCitaro G - первый 100% электрический сочлененный автобус, несущий трехлучевую звезду. Две новые версии аккумуляторов также будут использоваться для соло-автобуса Mercedes-Benz eCitaro, который был запущен в 2018 году.