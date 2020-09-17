Kia выпустит семь новых электромобилей к 2027 году

Корейская компания Kia к 2027 году выведет на рынок семь новых моделей электромобилей. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Информация об электрической линейке Kia пока держится в секрете. Отмечается лишь, что первый электромобиль получит название CV. Премьера новинки состоится в 2021 году. В компании подчеркнули, что электрокар станет глобальной моделью, а также получит фирменный дизайн Kia, большой запас хода и систему быстрой подзарядки.

В компании надеются, что к 2029 году на электромобили будет приходиться 25% глобальных продаж.

Кроме того, Kia планирует построить более 2400 станций зарядки электромобилей на территории Европы и 500 - в Северной Америке. Эта работа ведется в партнерстве с дилерскими сетями бренда.