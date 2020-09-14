Суперкар Chevrolet Corvette восьмого поколения впервые в истории модели получит модификацию с полным приводом, который будет реализован путём применения электромоторов.

О том, что новый Chevrolet Corvette в том или ином виде будет электрифицирован, впервые заговорили после того, как в инструкции по эксплуатации суперкара обнаружились явные отсылки к возможности его передвижения в чисто электрическом режиме. Теперь издание GM-Trucks, ссылаясь на собственные источники в General Motors, подтверждает, что Chevrolet Corvette получит электрический полный привод. Первый в истории модели полноприводный Corvette будет оснащён электромоторами на передней оси и, вероятно, получит приставку Grand Sport. Такой автомобиль должен появиться на рынке лишь в 2023 году.

По данным инсайдеров, Chevrolet не называет во внутренних документах полноприводный Corvette гибридным - электромоторы на передней оси обозначаются как обычная опция под названием eAWD. О режимах работы полноприводной трансмиссии никаких данных пока нет, однако, упоминая электрификацию, GM делает акцент не на экологии, а на повышении производительности суперкара. В отчётах упоминается, что Corvette с электрическим полным приводом будет оснащаться тем же 6,2-литровым атмосферным мотором V8, но мощность силовой установки вырастет до 600 лошадиных сил.