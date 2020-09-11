Maserati полностью рассекретила совершенно новый суперкар MC20

В 2014 году, презентуя концепт Alfieri, Maserati обещала, что в обозримом будущем очень похожая машина поступит в продажу. Прошло больше шести лет, серийной та модель так и не стала, но новый суперкар у компании все же появился. Имя ему - MC20. Название, указывающее на идейную связь с MC12, расшифровывается как Maserati Corse 2020 и символизирует возвращение бренда в автоспорт.





Новинка получила разработанный совместно с инженерной фирмой Dallara карбоновый монокок и двухрычажные подвески с регулируемыми амортизаторами. Одно и то же шасси с незначительными изменениями будет использоваться при производстве трех разных модификаций: бензиновых купе и родстера, а также электромобиля.

Первые два суперкара получат установленный внутри колесной базы трехлитровый V6 Nettuno на 630 л.с. и 730 Нм с патентованной системой зажигания, основанной на «формульной» технологии. ДВС сочетается с восьмиступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Разгон до 100 км/ч занимает у заднеприводной модели менее 2,9 секунды, до 200 км/ч - менее 8,8 секунды, а ее максимальная скорость превышает 325 км/ч.

Топливная машина весит менее 1500 кг и имеет, как утверждается, лучшее в классе соотношение массы и мощности - 2,33 кг на одну лошадиную силу. Кузов с дверьми типа «крылья бабочки» провел больше 2000 часов на тестах в аэродинамической трубе, прежде чем был утвержден окончательный дизайн. Система выбора режимов движения имеет пять наборов настроек: Wet, GT, Sport, Corsa, ESC Off. В последнем случае электронный контроль устойчивости полностью отключается.





Про электромобиль Maserati MC20 пока рассказали лишь вкратце. Он предсказуемо уступает бензиновой модели в максимальной скорости (310 км/ч), но быстрее разгоняется до 100 км/ч (2,8 секунды) и 200 км/ч (8,4 секунды). Обещан запас хода свыше 380 километров - не выдающийся, но для суперкара приличный, сопоставимый с возможностями конкурентов. Про саму силовую установку - ни слова, кроме упоминания очевидного факта, что зоне, в которой расположат батарею, потребуется дополнительная защита.

В отделанном карбоном, алькантарой и кожей салоне установлены кресла с интегрированными подголовниками и развитой боковой поддержкой и пара 10,25-дюймовых экранов - приборы и мультимедиа. Информационно-развлекательный комплекс MIA (Maserati Intelligent Assistant) последнего поколения работает на операционной системе Android Automotive и предлагает больше функционала и возможностей персонализации настроек, чем в любом другом автомобиле марки.

В Maserati особо гордятся тем, что MC20 полностью разработан в Италии и выпускаться будет целиком на родине: он станет первой моделью, которая сойдет с конвейера модернизированного завода в Модене. Суперкар предложат в шести цветах кузова: Bianco Audace, Giallo Genio, Rosso Vincente, Blu Infinito, Nero Enigma и Grigio Mistero. Дата начала продаж и цены пока не раскрыты.