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Skoda отправила в отставку самую компактную модель - электрокар Citigoᵉ iV
09:29 08.09.2020 |
С момента премьеры электромобиля длиной 3,6 метра прошло чуть больше года. Уже объявлено, что преемника у семейства Citigo не будет, и чешская компания сосредоточится на более крупных и маржинальных кроссоверах.
Малолитражка Skoda Citigo дебютировала в 2011 году. Электрическую версию Citigoᵉ iV представили в конце мая прошлого года, причём субкомпактная модель стала первым электрокаром Skoda. Продажи в континентальной Европе стартовали в последнем квартале 2019-го, но несмотря на интерес покупателей, спустя десять месяцев Citigoᵉ iV решено отправить в отставку.
Skoda Citigoᵉ iV - самый доступный электромобиль Volkswagen Group. Цена в Великобритании - от 17 455 фунтов стерлингов с учётом налоговых льгот, тогда как «родственный» Volkswagen e-up! стоит от 23 555 фунтов стерлингов.
В беседе с Autocar руководитель маркетингового отдела Skoda Ален Фейви подчеркнул, что производство Citigo завершено, и в ближайшее время столь компактный электрокар не появится в линейке чешской фирмы. Топ-менеджер заявил, что Skoda вернётся к проекту электрического сити-кара только в том случае, если Volkswagen разработает субкомпактную версию платформы MEB, но пока о таких планах Фейви ничего не известно.
Главный маркетолог Skoda дал понять, что в приоритете компании выпуск более крупных и маржинальных моделей. Одной из таких является преемник Citigoᵉ iV в гамме «батарейных» Skoda - новый электрический кроссовер Enyaq.
В некоторых европейских странах Citigoᵉ iV исчез из локальных конфигураторов Skoda, но в Великобритании и Испании модель до сих пор доступна к заказу. Поставки субкомпактного электрокара полностью завершатся к концу 2020 года.
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