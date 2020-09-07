Билл Гейтс считает, что грузовики Tesla Semi и электрические самолёты «не взлетят»

Билл Гейтс (Bill Gates) решил немного покритиковать проект электрических грузовиков Tesla Semi, а также недавние комментарии Илона Маска (Elon Musk) о возможности создания коммерческих электрических самолётов. В последние годы господин Гейтс сосредоточился на том, чтобы использовать своё состояние для решения различных проблем человечества, и потому его слова любопытны.

В последнее время он привлекает к себе больше внимания из-за прогнозов о неготовности мира к пандемии, высказанные ещё до кризиса с COVID-19. Теперь он решил сделать аналогичное предупреждение об изменении климата: «Ранее в этом месяце я писал о том, что COVID-19 - очередное предостережение человечеству об изменения климата. Нет никаких сомнений в том, что мы испытали ужасные страдания и экономические трудности за последние несколько месяцев. Но как бы трудно не представлялось сейчас, когда мы всё ещё находимся в разгаре пандемии, изменение климата может быть ещё более разрушительным».

В новом сообщении в блоге он подчеркнул необходимость электрификации транспорта для решения проблемы изменения климата. Тем не менее, он сделал несколько любопытных комментариев по поводу того, какие сегменты станут электрическими. По мнению господина Гейтса, легковые автомобили в самом деле станут электрическими, и это уже происходит:

«Усиление конкуренции на рынке означает, что у клиентов больше выбора, чем когда-либо прежде, от компактных седанов до элегантных спортивных автомобилей. Скоро вы даже сможете купить полностью электрический пикап благодаря таким компаниям, как GM и Ford, а также новым производителям автомобилей вроде Rivian и Bollinger».

Основатель Microsoft, который раньше водил Model X, решил не упоминать Tesla с её Cybertruck среди электрических пикапов. Кроме того, Билл Гейтс раскритиковал проекты фур вроде Tesla Semi и электрических самолётов, выразив сомнения в их целесообразности:

«Проблема в том, что батареи большие и тяжёлые. Чем больший вес нужно переместить, тем больше батарей понадобится для питания автомобиля. Но чем больше батарей используется, тем больше весит сама машина и тем больше энергии нужно. Даже при условии серьёзного прорыва в аккумуляторных технологиях, электромобили, вероятно, никогда не станут практическим решением для таких вещей, как 18-колесные тягачи, грузовые корабли или пассажирские самолёты. Электричество - рабочий вариант, когда нужно преодолеть короткие расстояния, но нам нужно другое решение для тяжёлых и магистральных транспортных средств».

Вместо этого Гейтс предлагает биотопливо в качестве потенциальной альтернативы батареям для подобных сегментов транспорта. Эти слова были сказаны, несмотря на то, что несколько программ по производству электрических грузовиков, таких как Tesla Semi и Freightliner eCascadia, довольно далеко продвинулись. А исполнительный директор Tesla Илон Маск предсказал, что электросамолёты станут жизнеспособными, когда батареи достигнут плотности энергии 400 Вт·ч/кг, над чем в настоящее время работают многие производители батарей.

Насколько основатель Microsoft окажется прав - покажет время. Но интересно, что сам Билл Гейтс является крупным инвестором в Quantumscape, которая утверждает, что её технология позволит создать батареи с плотностью энергии в 500 Вт·ч/кг. Подобных аккумуляторов в теории более чем достаточно для 18-колесных грузовиков и даже коммерческих самолётов.



