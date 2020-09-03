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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Skoda рассекретила первый электрический кроссовер

13:09 03.09.2020 |

Транспорт

Skoda рассекретила первый электрический кроссовер

 

Чешский производитель представил свой второй электрокар в модельном ряду после хэтчбека Citigoe iV и первый электрический кроссовер, в основу которого легла платформа MEB. Серийная модель получила название Enyaq, составленное из ирландского имени Enya («источник жизни») и буквы Q, указывающей на принадлежность к линейке кроссоверов.


Серийная версия Enyaq сильно отличается от одноимённого концепта: во-первых, Enyaq получил традиционный для кроссовера кузов, а не купеобразный (такая версия появится на рынке позже). Во-вторых, для модели предложили стандартную светодиодную оптику, а за матричные фары придётся доплатить. И, наконец, подсветка для фальшрадиаторной решётки Enyaq доступна только в качестве опции.

По габаритам электрокар сравним с Kodiaq: в длину он достигает 4648 миллиметров, а в ширину - 1877 миллиметров, в высоту - 1616 миллиметров. Колёсная база составляет 2765 миллиметров. Объём багажника равен 585 литрам. Коэффициент аэродинамического сопротивления - 0,27.

Skoda рассекретила первый электрический кроссовер

 

В салоне установлен 13-дюймовый сенсорный планшет мультимедийной системы с функцией распознавания жестов и голосовых команд (за них отвечает ассистент Laura), а также цифровая приборная панель диагональю 5,3 дюйма - меньше, чем у большинства обычных кроссоверов того же класса.

Skoda рассекретила первый электрический кроссовер

 

В списке оборудования предусмотрен также проекционный дисплей, система дистанционной автопарковки и диски размерностью от 18 до 21 дюйма. Кроме того, в оснащение включён помощник Travel Assist, который сочетает в себе адаптивный круиз-контроль и систему помощи при движении в пробках.

Skoda рассекретила первый электрический кроссовер

 

Skoda Enyaq будет доступен в нескольких модификациях, включая спортивную версию RS. Европейцам предложат выбрать из трёх заднеприводных вариантов и двух полноприводных.


Базовый Enyaq 50 iV комплектуется батареей ёмкостью 55 киловатт-часов, которая питает 148-сильный электромотор и обеспечивает запас хода на уровне 340 километров по циклу WLTP. Такой кроссовер разгонятся до 100 километров в час за 11,7 секунды. Более мощная версия Enyaq 60 iV развивает 179 сил и оснащается батареей на 62 киловатт-часа. Запас хода - 390 километров, время разгона до «сотни» такое же. Skoda Enyaq 80 iV с электромотором мощностью 204 силы и батареей ёмкостью 82 киловатт-часа проезжает на одном заряде 510 километров, а на разгон до 100 километров в час тратит 8,5 секунды. Этот вариант самый дальнобойный.

Skoda рассекретила первый электрический кроссовер

 

Наименее мощная версия из полноприводных, Enyaq 80x iV, оснащена парой электромоторов (по одному на каждой из осей) суммарной мощностью 265 сил и батареей на 82 киловатт-часа. Запас хода - 460 километров, разгон до «сотни» - 6,9 секунды. Силовая установка топового Enyaq RS iV выдаёт 306 лошадиных сил. Батарея и запас хода те же, что и у 80x iV, при этом до сотни «заряженный» электрокар разгонятся всего за 6,2 секунды.

Skoda рассекретила первый электрический кроссовер

 

Для всех модификациях, кроме RS, максимальная скорость ограничена на отметке 160 километров в час, а топовый вариант способен разогнаться до 180 километров в час.

Skoda рассекретила первый электрический кроссовер

 

Уже известно, что в Чехии базовый Skoda Enyaq будет стоит от 40,4 тысячи евро. Приём заказов в некоторых европейских странах уже открыт, а первые поставки запланированы на 2021 год.

Skoda рассекретила первый электрический кроссовер

 

Skoda рассекретила первый электрический кроссовер

 

Skoda рассекретила первый электрический кроссовер

 

Skoda рассекретила первый электрический кроссовер

 

Skoda рассекретила первый электрический кроссовер

 

Skoda рассекретила первый электрический кроссовер

 

Skoda рассекретила первый электрический кроссовер

Enyaq RS iV

Skoda рассекретила первый электрический кроссовер

 

Skoda рассекретила первый электрический кроссовер

 

Skoda рассекретила первый электрический кроссовер

 

Skoda рассекретила первый электрический кроссовер

 

Skoda рассекретила первый электрический кроссовер

 
По материалам: Motor.ru
 

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