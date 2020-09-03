Skoda рассекретила первый электрический кроссовер

Чешский производитель представил свой второй электрокар в модельном ряду после хэтчбека Citigoe iV и первый электрический кроссовер, в основу которого легла платформа MEB. Серийная модель получила название Enyaq, составленное из ирландского имени Enya («источник жизни») и буквы Q, указывающей на принадлежность к линейке кроссоверов.





Серийная версия Enyaq сильно отличается от одноимённого концепта: во-первых, Enyaq получил традиционный для кроссовера кузов, а не купеобразный (такая версия появится на рынке позже). Во-вторых, для модели предложили стандартную светодиодную оптику, а за матричные фары придётся доплатить. И, наконец, подсветка для фальшрадиаторной решётки Enyaq доступна только в качестве опции.

По габаритам электрокар сравним с Kodiaq: в длину он достигает 4648 миллиметров, а в ширину - 1877 миллиметров, в высоту - 1616 миллиметров. Колёсная база составляет 2765 миллиметров. Объём багажника равен 585 литрам. Коэффициент аэродинамического сопротивления - 0,27.

В салоне установлен 13-дюймовый сенсорный планшет мультимедийной системы с функцией распознавания жестов и голосовых команд (за них отвечает ассистент Laura), а также цифровая приборная панель диагональю 5,3 дюйма - меньше, чем у большинства обычных кроссоверов того же класса.

В списке оборудования предусмотрен также проекционный дисплей, система дистанционной автопарковки и диски размерностью от 18 до 21 дюйма. Кроме того, в оснащение включён помощник Travel Assist, который сочетает в себе адаптивный круиз-контроль и систему помощи при движении в пробках.

Skoda Enyaq будет доступен в нескольких модификациях, включая спортивную версию RS. Европейцам предложат выбрать из трёх заднеприводных вариантов и двух полноприводных.





Базовый Enyaq 50 iV комплектуется батареей ёмкостью 55 киловатт-часов, которая питает 148-сильный электромотор и обеспечивает запас хода на уровне 340 километров по циклу WLTP. Такой кроссовер разгонятся до 100 километров в час за 11,7 секунды. Более мощная версия Enyaq 60 iV развивает 179 сил и оснащается батареей на 62 киловатт-часа. Запас хода - 390 километров, время разгона до «сотни» такое же. Skoda Enyaq 80 iV с электромотором мощностью 204 силы и батареей ёмкостью 82 киловатт-часа проезжает на одном заряде 510 километров, а на разгон до 100 километров в час тратит 8,5 секунды. Этот вариант самый дальнобойный.

Наименее мощная версия из полноприводных, Enyaq 80x iV, оснащена парой электромоторов (по одному на каждой из осей) суммарной мощностью 265 сил и батареей на 82 киловатт-часа. Запас хода - 460 километров, разгон до «сотни» - 6,9 секунды. Силовая установка топового Enyaq RS iV выдаёт 306 лошадиных сил. Батарея и запас хода те же, что и у 80x iV, при этом до сотни «заряженный» электрокар разгонятся всего за 6,2 секунды.

Для всех модификациях, кроме RS, максимальная скорость ограничена на отметке 160 километров в час, а топовый вариант способен разогнаться до 180 километров в час.

Уже известно, что в Чехии базовый Skoda Enyaq будет стоит от 40,4 тысячи евро. Приём заказов в некоторых европейских странах уже открыт, а первые поставки запланированы на 2021 год.

Enyaq RS iV