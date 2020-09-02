Peugeot 3008 обновился: «клыки льва» и «упрощенный» гибрид

Кроссовер Peugeot 3008, дебютировавший в 2017 году, пережил плановое обновление в середине жизненного цикла. Французы не ограничились легким рестайлингом, а провели всестороннюю модернизацию, включая пересмотр линейки двигателей. В частности, 3008-й обзавёлся «упрощенной», менее мощной, гибридной модификацией, сохранил прежние бензиновые моторы, но при этом остался при одном дизеле.





От дореформенной модели Peugeot 3008 отличается передней частью: появилась безрамочная решетка радиатора во всю ширину кузова, на капоте разместили название модели (как и у прочих современных автомобилей бренда), а светодиодные ходовые огни, следуя дизайнерской концепции Peugeot, стилизовали под «клыки льва». Задние фонари, также полностью светодиодные, выполнены в виде трехмерных «когтей», а указатели поворота теперь динамические.

Для модели стали доступны новые цвета кузова, это тёмно-синий Celebes Blue и синий Vertigo Blue. Кроме того, 3008-й можно заказать в комплектации GT Pack, которая включает 19-дюймовые алюминиевые колесные диски San Francisco с алмазной шлифовкой, шильдики GT на передних крыльях и крышке багажника и особую радиаторную решетку с меняющимся рисунком.

Для топовых исполнений GT и GT Pack предложен пакет Black Pack с затемненными элементам экстерьера, в частности эмблемой и черными глянцевыми накладками на передний бампер и крылья. Такой кроссовер получил черную крышу, черный спойлер и черные диски размерностью 19 дюймов.

В числе новшеств в салоне - фирменная концепция организации водительского места i-Cockpit с 12,3-дюймовой цифровой приборной панелью, сенсорным экраном мультимедийной системы диагональю 10 дюймов и семью «рояльными клавишами».

В базе для кроссовера предусмотрены 17-дюймовые диски, запуск без ключа, двухзонный климат-контроль, задние датчики системы помощи при парковке и цифровое радио. В более продвинутых комплектациях (всего из шесть) оборудование 3008-го дополнено электроприводом складывания зеркал, передними парковочными датчиками, электроприводом крышки багажника и пакетом электрорегулировок сидений с функцией массажа (только в топовом исполнении GT Pack).

Изменения затронули и гамму двигателей: кроссовер предложат с единственным 1,5-литровым дизелем мощностью 130 лошадиных сил в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач или восьмидиапазонным «автоматом».

Кроме того, обновленный Peugeot 3008 будет доступен в Европе с новой гибридной силовой установкой Hybrid 225 e-EAT8 на базе 1,6-литрового бензинового двигателя, дефорсированного с 200 до 180 сил и 110-сильного электромотора на передней оси. Полноприводный гибридный вариант Hybrid 300 e-EAT8 с дополнительным 112-сильным электромотором на задней оси и 200-сильным бензиновым мотором остался без изменений. Обе версии укомплектованы литий-ионной батареей емкость 13,2 киловатт-часа, при этом «упрощенный» гибрид проезжает на одной электротяге 56 километров, а полноценный - 59 километров.

Не тронули и линейку бензиновых агрегатов: базовым, как и раньше, служит трехцилиндровый 1,2-литровый PureTech мощностью 130 сил. Альтернатива - «четверка» 1.6 (180 сил).

Производство модели налажено на французском заводе в городе Сошо. В Европе обновлённый 3008-й появится до конца нынешнего года, а о поставках кроссовера в Россию пока не сообщается. Peugeot анонсировала открытие онлайн-магазинов в ряде стран: там клиенты смогут приобрести новый автомобиль, сдать старый, а также оформить кредит со своего смартфона, планшета или персонального компьютера.