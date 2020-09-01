Lexus ES впервые получил полный привод

Японский бизнес-седан Lexus ES 2021 модельного года впервые за более чем 30-летнюю историю получил привод на четыре колеса. Полноприводной трансмиссией обзавелась единственная версия - ES 250, которая теперь по умолчанию имеет приставку AWD.





Полным приводом с ES поделились родственные седаны Toyota Camry и Avalon. В прошлом году модели получили в США привод Dynamic Torque Control AWD от RAV4. Электронная муфта включает в работу задние колеса только при пробуксовке передних - в таком случае на заднюю ось передается до 50 процентов тяги. При обычной езде автомобиль остается переднеприводным.

Lexus ES 250 AWD оснащается 2,5-литровым «атмосферником», выдающим 206 лошадиных сил и работающим в паре с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. Версии ES 300h положена гибридная силовая установка на базе той же «четверки», развивающая до 218 сил, а ES 350 - 3,5-литровый V6 мощностью 306 сил.

Кроме полного привода, седан уже в «базе» приобрел набор систем безопасности Lexus Safety System+ 2.0. Для автомобиля марка приготовила стайлинг-пакет Black Line Special Edition, доступный только для 1500 экземпляров. Он включает в себя черные акценты для экстерьера: корпуса зеркал заднего вида, колесные диски и спойлер, а также комплект багажных кейсов Zero Halliburton.

Стоимость Lexus ES 2021 модельного года в США стартует 40 925 долларов, до дилеров новинка доберется осенью.



