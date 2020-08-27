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Капитализация Tesla удвоилась за два месяца и превысила $400 млрд
14:50 27.08.2020 |
Рыночная стоимость американского производителя электромобилей Tesla Inc. превысила $400 млрд. Около двух месяцев назад она составляла $200 млрд, а отметка в $100 млрд была впервые преодолена в январе этого года, передает издание Barron's.
Tesla является самой дорогой автомобильной компанией мира. В среду она превзошла по рыночной стоимости Johnson & Johnson.
В настоящее время в фондовом индексе Standard & Poor's 500 всего семь компаний обходят по капитализации Tesla, включая Visa Inc. ($447 млрд) и Apple Inc. ($2,16 трлн).
Barron's отмечается, что нынешняя стоимость Tesla превышает ВВП Израиля, Ирландии и Гонконга. Она в четыре раза больше, чем капитализация IBM.
Также на данную сумму можно купить 10,53 млн электромобилей Model 3 в базовой комплектации. При этом во II квартале было поставлено всего около 90 тыс. этих машин.
По итогам вчерашних торгов котировки акций Tesla выросли на 6,4% - до $2153,17.
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