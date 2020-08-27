Новый седан Acura TLX оказался на треть дешевле BMW 5-Series

Компания Acura опубликовала прайс-лист на TLX второго поколения. Новый седан оказался почти на треть дешевле BMW 5-Series: цены на полноприводную Acura TLX с мотором 2.0 стартуют с 39,5 тысячи долларов, тогда как BMW 530i xDrive и Mercedes-Benz E 350 4Matic с аналогичными двигателями стоят от 56,5 тысячи долларов.

Acura TLX первого поколения был конкурентом BMW 3-Series и Mercedes-Benz C-Класса, но в связи с отставкой флагманского RLX, инженеры японской фирмы сделали новый седан гораздо вместительнее.





Колёсная база «второго» TLX выросла на 94 миллиметра до 2870 миллиметров, а габаритная длина - на 74 миллиметра до 4943 миллиметров. Теперь TLX не уступает по характеристикам BMW 5-Series и Mercedes-Benz E-Класса, а стоит почти на треть дешевле.

Интерьер Acura TLX в средней комплектации A-Spec

Базовая Acura TLX с 2,0-литровой 276-сильной (380 Нм) «турбочетвёркой», 10-ступенчатым «автоматом» и передним приводом стоит 37,5 тысячи долларов (2,8 миллиона рублей). За версию с полным приводом SH-AWD с раздельными муфтами подключения задних колёс придётся доплатить 2000 долларов (150 тысяч рублей).

Стандартное оснащение богатое: есть электрорегулировки и подогрев передних кресел, полностью светодиодная оптика, мультимедиасистема с 10,2-дюймовым тачскрином, аудиосистема с 10 динамиками и комплекс электронных ассистентов активной безопасности AcuraWatch.

Марка, модель тип двигателя, объём, мощность (в лошадиных силах) Цена (в долларах США) Acura TLX AWD бензиновый, 2.0, 276 от 39 500 Audi A4 45 TFSI quattro бензиновый, 2.0, 251 от 40 900 BMW 330i xDrive бензиновый, 2.0, 258 от 43 250 Mercedes-Benz C 300 4Matic бензиновый, 2.0, 258 от 43 400 Genesis G80 AWD бензиновый, 2.5, 304 от 50 850 Audi A6 45 TFSI quattro бензиновый, 2.0, 251 от 54 900 BMW 530i xDrive бензиновый, 2.0, 251 от 56 500 Mercedes-Benz E 350 4Matic бензиновый, 2.0, 258 от 56 550

Пока Acura TLX доступна с безальтернативным двигателем в четырёх комплектациях. Топ-версия оценивается в 48,3 тысячи долларов. Позже на рынок выйдет «заряженный» седан в версии Type S с 360-сильным (480 Нм) турбомотором 3.0. Вероятно, спортивные Acura TLX будут стоить от 50 тысяч долларов.

У американских дилеров Acura первые седаны TLX нового поколения появятся 28 сентября. Расширение гаммы версий за счёт «заряженной» модификации Type S запланировано на весну 2021 года. Продажи линейки Acura TLX за пределами Северной Америки пока не планируются.