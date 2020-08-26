Subaru Levorg сменил поколение и первым получил новый турбомотор 1.8

Компания Subaru представила второе поколение Levorg - универсала, построенного на базе Impreza. Levorg «переехал» на модульную платформу SGP (Subaru Global Platform), увеличился в размерах и первым среди прочих моделей бренда получил новый 1,8-литровый турбомотор CB18 с непосредственным впрыском топлива





Новый Levorg достигает в длину 4755 миллиметров, в ширину - 1795 миллиметров, а в высоту - 1500 миллиметров. Таким образом, по сравнению с предшественником он на 65 миллиметров длиннее, на 15 миллиметров шире и выше. Колёсная база увеличилась на 20 миллиметров и составляет 2670 миллиметров. Дорожный просвет равен 145 миллиметрам.

Дизайн автомобиля выдержан в новой фирменной стилистике Bolder, что буквально переводится как «смелее». Отличительной этой дизайнерской концепции стала подчёркнутая рельефность и короткие свесы, а вот крыша с Х-образным элементом, как у прошлогоднего шоу-кара Viziv Adrenaline, «Леворгу» не досталась.

Главным нововведением стал оппозитный турбомотор объёмом 1,8 литра с непосредственным впрыском топлива. Отдача агрегата - 177 лошадиных сил и 300 Нм крутящего момента, а пару ему составляет вариатор Lineartronic. Привод - полный, с муфтой подключения задней оси.

Subaru Levorg STI Sport

Раскрыты и подробности о «заряженном» Subaru Levorg STI Sport. Он стал первой моделью бренда, оснащённой электронноуправляемыми амортизаторами с регулировкой уровня жесткости и переключателем ездовых профилей Drive Mode Select (всего их пять). В зависимости от выбранного режима меняются настройки двигателя, подвески, усилителя рулевого управления и полноприводной трансмиссии.

Subaru Levorg STI Sport

Для нового Levorg заявлена мультимедийная система Starlink с вертикально расположенным планшетом диагональю 11,6 дюйма. Кроме того, модель обзавелась 12,3-дюймовой цифровой панелью приборов, которая стала частью стандартного оснащения.

Также в список оборудования включены подогрев всех сидений, багажник с электроприводом, который можно открыть без помощи рук (достаточно приложить любую часть тела к логотипу Subaru на корме) и система EyeSight (автоматическое торможение и удержание в полосе). Опционально можно заказать адаптивный круиз-контроль.

В Японии Subaru Levorg второго поколения появится осенью 2020 года. На российском рынке модель не представлена: в линейку Subaru входят только Legacy, Outback, Forester, XV, а также WRX и WRX STI.