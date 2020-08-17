Финансовые новости
- |
- 17.08.20
- |
- 17:47
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Первый электрокар Cadillac окажется дешевле Tesla, Audi и Jaguar
17:28 17.08.2020 |
Первый серийный электрокар компании Cadillac - Lyriq - будет стоить менее 60 000 долларов, то есть дешевле многих конкурентов. Об этом сообщил президент марки Стив Карлайл.
Для сравнения, стоимость ближайшего конкурента Кадиллака - Tesla Model X - в США стартует с 79 990 долларов, а базовый Audi e-tron стоит 67 300 долларов. Наиболее близка к Lyriq минимальная цена электрического Jaguar I-Pace, которая составляет 62 350 долларов.
В ходе конференции финансового холдинга J.P. Morgan Карлайл заявил, что ценник для Lyriq выставят с оглядкой на среднюю стоимость «среднеразмерных люксовых кроссоверов» и постараются не делать излишне высоким. Точных чисел глава Cadillac не назвал, однако упомянул, что стоимость электромобиля не будет начинаться ни с семерки, ни с шестерки.
Cadillac Lyriq, построенный на новой платформе General Motors, был представлен на прошлой неделе. Кроссовер с купеобразным силуэтом и футуристичным дизайном оснащается батареей Ultium с низким содержанием редкоземельного кобальта. Батарея емкостью 100 киловатт-часов обеспечивает кроссоверу запас хода в 483 километра, что на 82 километра меньше показателя самой «дальнобойной» Tesla Model X - Long Range Plus.
Мощность и динамические характеристики Lyriq марка держит в секрете. Известно, что кроссовер предложат как с передним, так и с полным приводом. Во втором случае в силовую установку войдут два электромотора - по одному на каждой оси.
В салоне Lyriq установлен 33-дюймовый экран, способный отображать более миллиарда цветов и отвечающий одновременно за приборную панель, мультимедийную систему и навигатор. Подсказки навигации и скорость дублируются на проекционном дисплее.
По предварительным данным, сборку Cadillac Lyriq наладят в 2021 году. Когда модель появится на рынке, пока неизвестно.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Режим без тишины. О чем говорят первые итоги объявленного перемирия
|В Киеве с 17 августа усилят карантинные ограничения, – Кличко
|Предвыборные интриги: Запретят ли в Украине ОПЗЖ, «партию Шария» и «Слугу народа»
|Пискун насоветовал. Для чего Венедиктовой антиконституционные полномочия
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|США ужесточают ограничения на доступ Huawei к технологиям и микросхемам
|Первый электрокар Cadillac окажется дешевле Tesla, Audi и Jaguar
|Европейцы не получат новые Bronco
|Пентагон создал рабочую группу по изучению НЛО
|Google откажется от сервиса видеосвязи Duo в пользу Meet
|Hyundai представил «спортивную» Elantra N Line
Это интересно
|Концерн Daimler заплатит больше двух миллиардов по искам в США
|Bentley обновила «заряженный» Bentayga Speed
|Водородный суперкар Hyperion XP-1: 98-дюймовый дисплей и запас хода больше 1600 километров
|Русские симки позволяют подделать любой номер
|Армия и полиция Израиля планируют закупить нательные противодронные системы
|Представлен прозрачный телевизор Xiaomi Mi TV Lux Transparent Edition
|Mercedes-Benz рассказал об инновационной подсветке салона нового S-Class