Первый электрокар Cadillac окажется дешевле Tesla, Audi и Jaguar

Первый серийный электрокар компании Cadillac - Lyriq - будет стоить менее 60 000 долларов, то есть дешевле многих конкурентов. Об этом сообщил президент марки Стив Карлайл.





Для сравнения, стоимость ближайшего конкурента Кадиллака - Tesla Model X - в США стартует с 79 990 долларов, а базовый Audi e-tron стоит 67 300 долларов. Наиболее близка к Lyriq минимальная цена электрического Jaguar I-Pace, которая составляет 62 350 долларов.

В ходе конференции финансового холдинга J.P. Morgan Карлайл заявил, что ценник для Lyriq выставят с оглядкой на среднюю стоимость «среднеразмерных люксовых кроссоверов» и постараются не делать излишне высоким. Точных чисел глава Cadillac не назвал, однако упомянул, что стоимость электромобиля не будет начинаться ни с семерки, ни с шестерки.

Cadillac Lyriq, построенный на новой платформе General Motors, был представлен на прошлой неделе. Кроссовер с купеобразным силуэтом и футуристичным дизайном оснащается батареей Ultium с низким содержанием редкоземельного кобальта. Батарея емкостью 100 киловатт-часов обеспечивает кроссоверу запас хода в 483 километра, что на 82 километра меньше показателя самой «дальнобойной» Tesla Model X - Long Range Plus.

Мощность и динамические характеристики Lyriq марка держит в секрете. Известно, что кроссовер предложат как с передним, так и с полным приводом. Во втором случае в силовую установку войдут два электромотора - по одному на каждой оси.





В салоне Lyriq установлен 33-дюймовый экран, способный отображать более миллиарда цветов и отвечающий одновременно за приборную панель, мультимедийную систему и навигатор. Подсказки навигации и скорость дублируются на проекционном дисплее.

По предварительным данным, сборку Cadillac Lyriq наладят в 2021 году. Когда модель появится на рынке, пока неизвестно.



